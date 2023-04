El Racing se hace fuerte en defensa

La victoria del Racing sobre la Balompédica Linense el sábado no fue la más brillante de la temporada. El equipo se mostró impreciso con el balón y sin la claridad de ideas de las grandes tardes, pero el hecho de que haya conseguido el triunfo que le asegura, todavía no de manera matemática, pero casi, disputar al menos el playoff de ascenso pone de manifiesto la importancia de manejar diversas facetas del juego.



Y, entre todas ellas, la solvencia defensiva es la más importante. Aunque sigue sufriendo en muchas acciones de balón parado, el equipo de Cristóbal Parralo demostró ante la Balona que la solidaridad defensiva es también seña de identidad. A la ya conocida eficacia del eje de la zaga, en el caso del sábado con David Castro y Jon García como protagonistas, se suma el trabajo de los laterales, de lo mejor del Racing ante la escuadra de Víctor Basadre. La capacidad de recuperación de la pelota cuando se pierde quedó patente en el último choque y quizá haya sido Álex López el jugador que mejor haya encarnado ese registro, en el que participaron, sin excepción, todos los jugadores sobre el césped, de Manu Justo hacia atrás.

Arco blindado

Con el del sábado, el Racing ha sido capaz de mantener su portería a cero en hasta dieciséis partidos, es decir, casi la mitad de los disputados (33). En el grupo I de la categoría solo iguala esa cifra el Deportivo (con los mismos, pero un partido más). De los ocho equipos que todavía tienen opciones de jugar las eliminatorias por subir, solo el Alcorcón, con 14 encuentros sin encajar, es el que más se le acerca. Real Madrid Castilla y Unionistas, con 12; Córdoba, con 10; y Celta B y Linares, con nueve, son los siguientes.

“Estivemos imprecisos co balón”, reconocía al término del enfrentamiento el central David Castro, “así que nos tocou defendernos, axudarnos entre todos e facer as coberturas”.



Una de las mejores noticias del último partido fue que ninguno de los apercibidos de sanción –el propio Castro, además de Jon García, Quique Fornos y Jaume Jardí– vio tarjeta amarilla, por lo que todos estarán disponibles para el encuentro del miércoles en el Nuevo Arcángel –21.00 horas–. “Foi un partido duro, cun punto máis de tensión polas alturas nas que estamos”, aseguró el defensa de Cuntis, que tuvo que emplearse a fondo para frenar las acometidas de los rápidos extremos de la escuadra andaluza. “Puido caerme o cartón”, admitió, sobre todo en una acción en la segunda parte, “pero non foi así: a verdade é que cando estás no campo non o pensas, non podes estar pendente diso nin relaxarte. Estamos loitando por algo moi bonito e temos que ir a por todas”.