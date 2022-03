Un Racing en forma ante el tramo decisivo de la liga

El buen momento del Racing –17 puntos de 21 posibles– en el tramo crítico del campeonato de liga de Primera RFEF es la conjunción de varios factores, pero hay dos que probablemente expliquen mejor que los demás la mejor trayectoria reciente de todo el grupo: el estado de forma y el alto nivel de las rotaciones, ambos íntimamente relacionados.



En primer lugar, el equipo de Cristóbal Parralo ha llegado a esta fase de la competición en plena forma. A diferencia de otros momentos de la campaña, el Racing no pierde puntos en los últimos momentos de los partidos, sino todo lo contrario. Los encuentros ante Rayo Majadahonda y Real Unión, con sendos goles de la victoria en los minutos definitivos, son prueba de ello, pues demuestran que llega más entero que sus rivales en ese tramo final. Esa mejoría fruto de la fortaleza física ya se pudo observar en los enfrentamientos anteriores, desde Badajoz, en los que fue capaz de sobreponerse a marcadores adversos para puntuar –en el Nuevo Vivero– e, incluso, ganar –Tudelano Valladolid Promesas–.



El extremo eumés Luis Chacón lo explicaba ayer. “O equipo traballa moi ben a nivel físico durante toda a semana e iso nótase nos partidos tanto nos que xogan de inicio, que están con moi boa presión todo o partido, e tamén nos trocos de refresco que axudan ao resto a seguir a ese nivel”, apunta.



La “continuidad al trabajo” que, en palabras de Nathan Palafoz, ofrecen los cambios está resultando clave en el momento dulce de la escuadra verde. El vestuario es unánime a este respecto y desde hace semanas viene destacando lo que Chacón define como “o empuxe” que le dan al equipo los recambios. “Todos somos importantes no equipo”, subraya el joven jugador.



En ese sentido, todos los jugadoras han asumido los roles asignados en cada momento de la temporada. El delantero brasilseño, por ejemplo, destaca el “buen clima” del vestuario, al que contribuyen, sin duda, los buenos resultados y el apoyo de la una afición que, asegura, “nos ayuda mucho, y lo notamos”. En cuanto a su participación, Nathan asegura estar “muy tranquilo”, pues “solo pienso en ayudar al equipo de cualquier forma: con un gol, peleando... Lo que toque. No me preocupa si juego de inicio o entro después; cada minuto que juego es para dar lo mejor para el Racing”.









SD Logroñés





La SD Logroñés será este sábado el próximo rival del Racing. Los riojanos son, hasta ahora, los únicos que han ganado al Racing por más de un gol (0-2 en A Malata), por lo que, pese a mediar nueve puntos entre ellos, la plantilla no se fía. “Hai que estar moi atentos, concentrados”, advierte Chacón, “porque é un gran equipo, que xoga moi ben e que xa o demostraron aquí na nosa casa”.



Aunque parece que está en tierra de nadie –a nueve puntos de playoff y con 12 de renta sobre el descenso–, la SD Logroñés todavía tiene opciones de alcanzar el quinto puesto, de ahí que, prevé el extremo, “vaian apretar para gañar, sobre todo no seu campo”. Es por ello que Nathan vuelve a insistir en la trascendencia “de los pequeños detalles, porque son lo que deciden los partidos, y a partir de ahora mucho más”.