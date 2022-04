Racing de Ferrol | Un tropiezo que no empaña

No es más que un tropiezo la derrota ante el Zamora. Al menos así se ve desde el Racing, que sigue protagonizando una gran segunda vuelta liguera. El equipo ferrolano, de hecho, se mantiene como el segundo mejor de este tramo del campeonato, solo aventajado por el intratable Racing de Santander pero sensiblemente por delante de todos sus rivales. De ahí que, a falta de seis jornadas para el final de la primera fase de la competición, mantenga la tercera posición, con 56 puntos en su haber y seis de renta sobre las plazas que ya no dan paso al playoff por el ascenso a la categoría de plata.



Tras la celebración de trece jornadas desde que se cruzó el ecuador de la competición, la derrota sufrida el pasado viernes frente al Zamora es la segunda que ha encajado el Racing en toda la segunda vuelta. Solo su homónimo cántabro, que no ha perdido en este tramo, lo supera, mientras que el Badajoz cuenta con el mismo número de tropiezos. A cambio, el equipo ferrolano ha conseguido ocho triunfos, un guarismo que solo supera sensiblemente el Racing de Santander (11) y al que por detrás solo se acerca el Celta B (7).



A nivel realizador, además, los diez goles de diferencia que exhibe entre los que ha marcado y los que encajó le hacen ser el segundo mejor en este apartado, solo superado –otra vez– por el líder del grupo 1. Además, los veinte tantos que ha marcado le hacen ser el tercero que más anota –solo superado por Racing de Santander y Celta B–, mientras que los diez recibidos lo sitúan por detrás del líder, del Badajoz y de su próximo adversario, la UD Logroñés –estos dos últimos solo encajaron ocho–.