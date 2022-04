Racing de Ferrol | Ocasión para ponerse a tiro del objetivo

Cinco jornadas restan por disputarse de la liga regular del grupo 1 y el Racing llega a ellas con su objetivo, meterse en el playoff de ascenso a Segunda, más que encarrilado. Tercero en la clasificación, a solo tres puntos del segundo y con siete de renta sobre la zona que ya no da acceso a la fase que permite dar el salto de categoría, el equipo ferrolano sin embargo quiere más –luchar por la segunda plaza, prolongar la dinámica positiva de resultados en la que está...–. Y el partido que lo enfrenta al Talavera esta tarde –17.00 horas, A Malata– le brinda la oportunidad de comenzar a demostrarlo.



Enmendado el error que fue perder hace dos semanas frente al Zamora, el equipo ferrolano aspira a recuperar la velocidad de crucero que lo llevó a enlazar once jornadas sin perder y que ahora le hace ser el segundo mejor de la segunda vuelta del campeonato. Es lo que le permitirá asegurar el objetivo cuanto antes y, además, acabar la liga regular en la posición más alta posible, con los ventajas que eso conllevaría de cara a las posteriores eliminatorias por el ascenso –en ellas, en caso de empate al final de la prórroga, el ganador del cruce sería el mejor clasificado en la liga regular–.



Con Álex López como única baja confirmada, la escuadra de la ciudad naval tratará de volver a demostrar la profundidad de una plantilla que le hace estar en la zona alta. Es la que le he hecho superar obstáculos de todo tipo y, de esta manera, ser un equipo fiable en cualquier circunstancia.









Precaución





Llega ahora otro equipo que lucha por la continuidad en la categoría. A dos puntos de la zona de permanencia, el Talavera parece haber reaccionado tras el cambio de entrenador –el gallego Manuel Mosquera se encarga ahora de dirigirlo tras el cese de Víctor Cea–. Así que, pese a la diferencia clasificatoria entre los dos rivales de hoy, no renuncia a dar la sorpresa en este enfrentamiento.



A medida que se acerca el final del campeonato, lo que también se hace cada vez más evidente es el apoyo de la afición racinguista. Ya lo demostró en los desplazamientos realizados a A Coruña o León, donde cientos se aficionados animaron al equipo ferrolano. Pero también lo exhibe en los últimos partidos de A Malata, algo que quiere aumentar cada jornada para, así, estar más cerca de lograr los objetivos.