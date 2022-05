El Racing de Ferrol, una auténtica pesadilla para los anfitriones

No hay en toda la 1ª RFEF un forastero más letal que el Racing. La victoria del sábado en Balaídos (0-1) y la derrota cosechada por el líder y ya ascendido Santander en Bilbao convierten al equipo de Cristóbal Parralo en el mejor de los 39 conjuntos de la categoría a domicilio. No hay, pues, “peor” visitante que la escuadra ferrolana, que ha sumado once victorias y 38 puntos lejos de A Malata. La magnitud de esta fortaleza puede explicarse a la inversa: solo ha perdido tres partidos, ante Extremadura, San Sebastián de los Reyes y, el último, el Racing de Santander, hace casi cuatro meses.



El conjunto ferrolano se ha mostrado, de hecho, más regular como visitante que como anfitrión. Fueron sus números a domicilio los que lo sostuvieron en las dos fases más complicadas por las que atravesó esta campaña, el arranque y tras el parón navideño, y también los que, combinados con una clara mejoría de resultados en A Malata, lo catapultaron a los puestos de playoff en los que lleva instalado más de mes y medio.



Parralo explicaba esta extraordinaria racha como visitante en la implicación del vestuario. “El equipo no se rinde y cree en lo que hace”, aseguró el pasado sábado en la sala de prensa de Balaídos. “La clasificación”, añadió, “es reflejo de la gran segunda vuelta que está haciendo el equipo”.









Complementarios





La estadística de la categoría, sin embargo, indica que el rendimiento a domicilio no garantiza al cien por cien ocupar uno de los puestos de privilegio en los respectivos grupos. En el primero, el del Racing, sí es un factor algo más determinante: los cinco mejores equipos a domicilio ocupan, o pueden hacerlo a falta de una jornada, una de las cinco primeras plazas. Además del Racing (3º), Santander (1º) y Deportivo (2º), el Celta (que ahora ocupa la cuarta posición) es el quinto que más ha rascado fuera de Vigo, 27 puntos en 18 partidos. Podría entrar en zona de promoción el Real Unión de Irun aunque no depende de sí mismo: acumula 57 puntos, a dos del playoff, de los cuales nada menos que 32 los ha cosechado lejos de Stadium Gal.



En grupo II, la relación entre rendimiento a domicilio y playoff es mucho más débil. Allí acabará como equipo más fiable en sus desplazamientos el que, en este momento, sería el rival del Racing en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, el Sabadell, que es cuarto, con 58 puntos, de los cuales 28 han sido a domicilio. En la última jornada recibe al Algeciras, que está a dos puntos, por lo que no tiene garantizada su presencia en el playoff. El segundo es el San Fernando (27) y el tercero el Alcoyano (26), que son decimotercer y undécimo clasificado, respectivamente. Por debajo, con 24, está el Andorra, que ya es equipo de Segunda.