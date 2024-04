El Racing espera que la derrota le sirva para aprender

Ya que no pudo ganar, el Racing espera que la derrota ante el Villarreal B le sirva al menos para aprender. A nivel clasificatorio este resultado lo aleja un poco más de los puestos de ascenso directo a Primera –que ahora están a siete puntos–, pero el equipo ferrolano, a la espera del partido que el Oviedo juega esta tarde en Cartagena, se mantiene en la ocatava plaza, a un solo punto de los puestos que dan acceso al playoff de ascenso a la máxima categoría nacional.



Pero el hecho de que el cuadro verde apenas se haya descolgado de su objetivo no quiere decir que la plantilla no esté molesta por el rendimiento dado en este partido. “Tenemos que mejorar, porque no fuimos el Racing que estamos acostumbrados a ver”, reconoce Iker Losada. Mientras, el portero Cantero completa esta apreciación al asegurar que “nos vamos con muy mala sensación, de mucha rabia”,

Visitante

La derrota encajada en el campo de La Cerámica eleva a seis los partidos que el Racing lleva sin ganar a domicilio. Pero el portero Cantero no cree que jugar fuera de casa tenga que poner nervioso a los jugadores del cuadro verde. “Tenemos que salir a cada partido con la máxima ilusión de saber que está en nuestra mano hacer algo histórico”, cree.



Es algo con lo que coincide Iker Losada, que recuerda que “seguimos estando ahí... pero no podemos perder más puntos, sobre todo fuera de casa”. Así que recuerda que “tranquilidad... y a pensar en el siguiente enfrentamiento”.