El Racing, decimosexto en el límite salarial liguero

La publicación de LaLiga sobre los Límites de Coste de Plantilla Deportiva –LCPD–, o los conocidos como límites salariales para la presente campaña, no descubren cifras que desde la junta directiva del Racing ya habían comunicado hace semanas, pero sí los datos de sus rivales y, así, este particular ránking de presupuestos en la competición de Segunda División.



Los 5.769.000 millones de euros que figuran en la cuenta verde sitúan a la entidad presidida por Manuel Ansede en la decimosexta posición de la Liga Hypermotion entre las 22 formaciones participantes. Un lugar un tanto mejor que el estimado desde el club ferrolano hace unas semanas, al no conocer al detalle la mayoría de los costes de sus adversarios.



Son con estos casi seis millones con los el Racing “paga” su plantilla, si bien en el LCPD este término no sólo se limita a los integrantes del primer equipo. En la plantilla inscribible se integra a estos, así como al primer y segundo entrenador y preparador físico y en la no inscribible, la cantera, filiales y otras secciones. Con estas siglas nacidas para que todos los clubes puedan ser viables económicamente, estas se calculan restando a los ingresos presupuestados los gastos deportivos no presupuestados, deudas y pérdidas de la temporada anterior.



Así, con estas fórmulas, y con el Racing como decimosexto, en esta tabla es el Elche el que cuenta con una mayor cantidad, cuadriplicando los números verdes –23.946.000– seguido en este “top 3” por Valladolid –16.629.000– y, precisamente, el próximo rival ferrolano, el Eibar –11.071.000–, duplicando casi a los verdes en este apartado. Tras cinco jornadas, estos topes salariales poco o nada se corresponden con las formaciones que ocupan la primeras plazas, ya que el actual líder, Zaragoza, Espanyol y Leganés, segundo y tercero, figuran en esta tabla de límites en la sexta, quinta y séptima posición, seguidos por Tenerife –cuarto– y Racing –decimosexto–, la revelación de este inicio liguero.