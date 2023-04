El Racing lo borda en Matapiñonera (0-3)

El Racing ha sumado este mediodía su séptima victoria como visitante de la temporada tras superar con claridad (0-3) al San Sebastián de los Reyes en un partido muy completo de los de Cristóbal Parralo. Con este triunfo y los resultados de la jornada de ayer, el conjunto ferrolano amplía a siete los puntos de ventaja sobre las plazas que ya no clasifican para el playoff de ascenso cuando quedan cinco jornadas (seis para el cuadro verde) para el final de la liga regular.

Hubo sorpresa en la alineación local. Su técnico, Miguel Ángel Martínez, "Lobo", abandonó su esquema de tres centrales de las últimas jornadas para colocar sólo a Euse y Juanra en el eje de la zaga. Parralo, por su parte, mantuvo el once de la semana pasada ante el Deportivo, con el único cambio de Jaume Jardí por el sancionado Heber Pena.

El Sanse presionó en los primeros compases a los dos mediocentros del Racing, que asumió casi en exclusiva el control de la pelota (llegando a superar el 75%) y buscó, con la complicidad de Álex López, a sus dos extremos y a un Manu Justo que en cada balón que le llegó a lo largo de todo el partido fue capaz de sacar algo positivo para su equipo. Fue precisamente el delantero vigués el que en el minuto 8, en una de las muchas veces que recibió y protegió el balón en zona de peligro, se giró para poner un pase a la llegada de Jardí por la banda izquierda. El jugador catalán llegó a conectar, pero despejó el meta Pedro López.

Se sintió cómodo el equipo ferrolano en esta fase, superando la presión madrileña y encontrando siempre los espacios. La segunda gran ocasión llegó apenas tres minutos después en una falta botada por Jardí desde la izquierda que cabeceó muy centrado Carlos Vicente en su llegada al punto de penalti.

El primer tanto parecía cuestión de tiempo, y así fue. Poco antes del ecuador de la primera parte, una conducción de Fornos por la derecha acabó con un pase raso a Carlos Vicente, que le ganó la espalda a su par, para poner un centro muy medido que cazó Jardí en la otra banda para batir al meta local.

Con el tanto en contra, el Sanse subió líneas y comenzó a tener más presencia con el balón. Así llegaron un par de ocasiones, primero con un tiro desde la frontal de Borja Sánchez que detuvo Gazzaniga y, después, con un cabezazo potente de Juanra tras saque de falta desde la derecha que el meta argentino del Racing, en su mejor intervención del choque, fue capaz de despejar.

El partido entró entonces en una fase de menos intensidad en la que destacó el trabajo arriba de Manu Justo, no solo presionando la salida del balón de la escuadra anfitriona, sino también catalizando las llegadas de su equipo. Así provocó un par de córners en los que el Racing pudo ampliar la renta, pero, en el segundo de ellos, Jon García, que llegó como un avión desde atrás, no conectó el esférico de lleno. La primera mitad no dio para más.

Segunda parte

La segunda parte comenzó sin cambios, pero con los de Cristóbal Parralo decididos a buscar el segundo gol. Primero lo intentó Jardí por su banda, pero su centro, envenenado, lo acabó despejando el cancerbero local. Después fue Álex López el que, tras un robo de Manzanara, recibió el balón en el área, pero su disparo lo despejó Villapalos.

El Racing no dejó de intentarlo y el premio llegó en el 52, cuando Fornos dio un pase al espacio y Manu Justo, en una acción muy inteligente, se desentendió de la jugada para deshacer el fuera de juego y habilitar a Álex López, que llegó desde atrás para plantarse solo ante el Pedro López y batirlo por alto.

El tanto hacía justicia a los buenos minutos del conjunto ferrolano, que a partir de entonces, con la renta de dos goles, se preparó para la otra fase, la de jugar con el resultado a favor. Y en esta fue tan eficaz como en la anterior. El Sanse le metió una marcha más al partido, pero su peligro llegó sobre todo desde centros laterales que la defensa del Racing, infalible en Matapiñonera, supo neutralizar. Ródenas tuvo la oportunidad de reducir distancias y, más tarde, en el 64, también el recién ingresado en el terreno de juego Pedro Benito, pero su remate de cabeza al fondo de las mallas lo anuló el asistente por fuera de juego.

El primer cambio del Racing fue Del Pozo, que entró por un Álex López que, más allá del gol, realizó un partido soberbio. Su sustituto también tendría un papel activo en los minutos siguientes, pues fue él el que inició la jugada del tercer gol, esta vez al contraataque. El medio getafense habilitó a Jardí en la izquierda que, viendo la llegada de Carlos Vicente por la otra banda, le puso un centro raso y bien medido. El extremo zaragozano, que hoy cumple años, recibió, recortó a su defensa y, con su pierna izquierda, puso el balón en la escuadra de la portería local.

El choque se murió ahí. Hubo más cambios en el equipo local, pero sin apenas incidencia en el desarrollo del tramo final. Parralo, por su parte, introdujo a Bourdal y probó con una defensa de tres y con solo dos mediocentros, un ensayo para futuros enfrentamientos, porque este, el de Matapiñonera, solo tuvo un dueño.