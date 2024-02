Racing de Ferrol ,propósito de enmienda

“No podemos conceder lo de la primera parte”, fue el análisis realizado por Cristóbal Parralo de la derrota del Racing frente al Burgos, una valoración que amplió diciendo que “no hemos salido como debíamos de salir ni hecho las cosas que teníamos que hacer”. De ahí el 2-0 que se registró al descanso, que hizo imposible la remontada en la segunda parte del encuentro y que se convirtió en una derrota que “duele” y que hay que “analizar y corregir” para que no a pase más.



De todas maneras, y a pesar de este tropiezo, la plantilla racinguista recuerda por boca de Bernal que “en las derrotas, igual que en las victorias, hay que seguir trabajando con tranquilidad”. El mediocentro aragonés naturaliza en este sentido la derrota sufrida en el campo de El Plantío y recuerda que “es complicado mantener durante todas las jornadas un nivel tan alto como el que estábamos dando hastas ahora”.

Mejoría

“Volveremos a complicar a los rivales”, apunta el mediocentro Álex López



Mientras, para Álex López esta fiasco es el reflejo de que “en las segundas vueltas todos los partidos van a ser mucho más cerrados”. De todas maneras, el mediocentro ferrolano está convencido de que el cuadro verde va a seguir poniendo en dificultades a todos los rivales, sobre todo porque va a mantener la ambición en el día a día –“eso es lo que te lleva a mejorar”, apunta–, además de recordar que “en los últimos partidos no estuvimos nada bien... y aún así sumamos cuatro puntos ante rivales difíciles como Sporting y Eibar”.

Positivo



Al menos, en el lado opuesto, la plantilla considera que el nivel dado en la segunda parte muestra el camino a seguir de cara a próxima citas. “El equipo demostró que tiene personalidad, cogió la pelota, quiso jugar en el campo contrario... Hay que quedarse con lo positivo”, dice Álex López.



Pero eso no es consuelo para Parralo, que recuerda que “lo que hay que hacer es jugar así desde el principio del partido, no esperar a ir perdiendo 2-0 para hacer lo que toca. No es consuelo haber jugado bien en el segunda parte cuando se ha perdido”. El partido del domingo frente al Levante será el indicado para que la escuadrra de la ciudad naval pueda volver a la senda de las victorias en el campeonato liguero.