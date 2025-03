La primera vez del Racing de Ferrol en uno de los peores momentos

Siempre hay una primera vez para todo y el Racing lo sabe muy bien. En este complicado año había una cosa que siempre le había funcionado y es que si empezaba mandando en el marcador, nunca perdía. Ocurrió en las cuatro victorias ligueras que lleva el equipo verde. Esto sucedió contra el Elche (1-0), el Cartagena (0-1), el Sporting de Gijón (1-3) y el Levante (0-1).



Sin embargo, en un partido muy importante para coger confianza y recortar algunos puntos con los conjuntos implicados en el descenso, el cuadro de Alejandro Menéndez falló. Se puso por delante en el primer minuto gracias a un gol originalmente concedido a Eneko Jauregi y luego otorgado en propia meta a Dani Jiménez. Era el mejor comienzo posible ante un rival complicado.



“Hemos salido muy bien, que era uno de los puntos débiles que teníamos. Nos hemos puesto por delante en el primer minuto y estábamos contentos porque cuando nos ponemos empezamos ganando somos un equipo distinto y nunca habíamos perdido, como así decían los datos”, afirmó al término del encuentro Róber Correa.



Sin embargo, en El Alcoraz no sucedió lo de los otros encuentros en los que comenzó ganando. Los verdes no fueron capaces de aguantar esa ventaja conseguida debido a unos veinte minutos en los que empezaron a cometer errores y el Huesca los aprovechó para primero empatar y luego darle la vuelta a un duelo que lo tenía muy complicado.



“No sé qué nos ha pasado después del primer gol de ellos. Quizá nos ha entrado una pizca de miedo porque pensábamos que podíamos perder. No sé explicarlo. Además, ese tanto viene de un error en un despeje que le cae a ellos y la meten. Da rabia porque nos habíamos puesto por delante y sabíamos que iban a tener un arreón. Al final, creo que nos han hecho mucho daño con muy poco”, indicó el defensa.



El pacense tiene razón, ya que el Racing tuvo la posesión la mayoría del tiempo, más disparos al palo y sólo un tiro menos. Sin embargo, la falta de contundencia en las dos áreas le penalizó muchísimo.



“Cuando le dan la vuelta al partido, hemos intentado remar. El equipo ha intentado a través de centros y llegadas meterlos en su campo, pero no hemos sido capaces de materializarlos”, aseguró. Unas palabras que lo corroboran los datos. El conjunto verde puso 28 centros, pero sólo logró rematar nueve y no fueron en muy buena posición. Además, también encerraron a su rival a través de la posesión –dio 128 pases en el último tercio–, pero no generó peligro real debido al buen hacer defensivo del Huesca, que al poco de empezar la segunda mitad se puso el 3-1 y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.



“En la segunda parte, hemos tenido un mal entendimiento y una pérdida que la aprovecharon para ponerse 3-1. Luego ya era más complicado remontar. El equipo lo ha intentado con muchas llegadas, con tiros desde el fuera del área. Hemos estado presentes en su campo, pero ha sido más cantidad que calidad”, dijo Correa.



Esa situación fastidia mucho al jugador nacido en Badajoz porque tenían muchas esperanzas de sacar algo positivo de El Alcoraz para coger confianza de cara al partido de este miércoles contra el Burgos, que será una final. “No nos vamos a dejar ir. Vamos a seguir trabajando muy duro y a dar la cara para conseguir ganar en casa”, zanjó el lateral derecho racinguista.