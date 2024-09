Primer traspié “parrulo” en tierras murcianas

O Parrulo cosechó a más de mil kilómetros de casa su primera derrota de la campaña y lo hizo ante duro Pinatar que, por contra, abrió con el 6-1 su cuenta de triunfos en su año de ascenso a la categoría de plata.

El encuentro en el Príncipe de Asturias comenzó con aviso ferrolano, de Nico Rosa concretamente, si bien fue Juanpi, aprovechando un rebote, el que colocó el 1-0 en el minuto 4. Una primera mitad en la que los de Gerard Casas las tuvieron de todas las formas, con Rubén Orzáez, Santa Cruz e incluso con Novoa enviando por alto un lanzamiento de doble penalti que hubiese supuesto el empate al término del primer tiempo.



Los ferrolanos iniciaron la segunda mitad avasallando a los murcianos, si bien esta falta de acierto fue la que, a la postre, condenó a O Parrulo. Aguayo salvó primero a los suyos pero ya no pudo hacerlo en el pentali anotado por Saura poco después (2-0). Rumbo abría la puerta a la remontada en el 32 con el 2-1 pero Arroyo volvía poner distancia poco después. El juego de cinco con Domingos como portero-jugador no tuvo el resultado esperado –el Pinatar erró incluso un penalti–, Saura no falló en la siguiente, ni Cobarro o Quique para hacer el excesivo 6-1.

Zambú CFS Pinatar: Mario Gómez, Quique Hernando, Borja, Saura, Juanpi –equipo inicial–, Moñino, Arroyo, Iniesta, Patricio, Joseca, Cobarro, Mario Cárceles y Juanfran.



O Parrulo Ferrol: Manu Aguayo, Rubén Orzáez, Nico Rosa, Domingos, Turbi –equipo inicial–, Santa Cruz, Iván Rumbo, Berto, Pansi, Morgato y Novoa.



Goles: 1-0, min. 4: Juanpi; 2-0, min. 27: Saura; 2-1, min. 32: Iván Rumbo; 3-1, min. 35: Arroyo; 4-1, min. 38: Saura; 5-1, min. 39: Cobarro; 6-1, min. 39: Quique Hernando.



Árbitros: Gómez Merino y Reig Miralles. Amonestaron con tarjeta amarilla a los visitante Nico Rosa y al técnico Gerard Casas.