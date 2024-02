La plata estatal cambia el foco para el Náutico de Narón

Acaban de empezar, pero las integrantes del Tri Náutico de Narón ya demostraron en las dos primeras citas de la Liga Nacional de duatlón que están dispuestas a todo. Con varias incorporaciones en su plantilla, y con el debut en esta cita de la coruñesa Irea Alén y la vasca Besaide Astobilza –que ya trabajaba la pasada campaña en las filas naronesas, si bien hasta este ejercicio no ha podido competir con su indumentaria–, la formación naronesa encabezada por Sara Guerrero –y con Andrea Trigo, Lucía Abad, Belinda González, Candela Sánchez y María y Raquel Alzaga–. viene de proclamarse subcampeona de España de duatlón por clubes.



Con el frío y ventoso clima de Albacete como invitado no llamado, la actuación naronesa fue una agradable sorpresa, incluso para ellas. “No contábamos con estar tan arriba”, comenta el presidente y técnico de la entidad, Amando Guerrero, ya que “el duatlón no es nuestra especialidad”. Lo que junto con el debut de las citadas deportistas, así como la actuación de la joven Lucía Piñón, no colocaba, de inicio, a las naronesas en la terna de favoritas. Afortunadamente, los pronósticos se equivocaron. Y es que, como añade Guerrero “la idea era otra”, y con este empujón inicial la entidad naronesa se replantea ahora sus opciones y objetivos en esta competición, como señala el propio presidente.

Aprovechar el tirón

Así, y si bien seguirán dándole oportunidades a sus deportistas más jóvenes en las próximas citas, ya que esa es la política del club –como las también recién llegadas Rebeca Tejeiro y Ainara Pita–, el foco cambió un tanto de dirección.

La internacional Guerrero, que inicialmente no iba a formar en las siguientes competiciones de esta Liga Nacional, a disputarse en La Nucía –con tres citas programadas– la próxima semana, en principio sí que estará, para aprovechar el empuje de esta medalla de plata por clubes –a sólo 20 puntos de las valencianas del CEA Bétera–, en una carrera en la que, precisamente ella fue también segunda a nivel individual.



Un buen hacer que la entidad naronesa mantuvo asimismo en la competición de relevos mixtos, con Miguel Arbesú, la propia Guerrero, Carlos Bautista y María Alzaga en la séptima plaza. “Fue una buena posición”, señala el dirigente, “aportándonos muchos puntos”, para colocar a las chicas como segundas en la competición regular. Unas primeras citas de esta liga en las que el traspié fue para el combinado masculino de Segunda División, ya que dos penalizaciones por “errores básicos”, llevaron a los naroneses a una peligrosa undécima posición en la general, si bien “hay margen de recuperación”, señala Guerrero.

Triatlón Ferrol

Una competición albaceteña en la que asimismo estuvo el Triatlón Ferrol, en su caso en Primera División masculina, buscando, precisamente, en estas dos primeras jornadas cimentar su salvación. Iván Puentes fue el más destacado –vigésimo segundo– de un conjunto conformado por Paul Claude Lefer, Ismael Viéitez, Manuel Pozuelo, Joan Ferrer, Hugo Prida, Marcos Ruiz, Hugo Suárez y Javier Castro.

Mientras, en la cita mixta la delegación ferrolana ocupó el trigésimo segundo lugar, con Puentes, Lefer, Estefanía Abelenda y Mar Delgado entrando en liza.

Autonómico: La delegación de la comarca, a puntuar en la cita de Vimianzo

La delegación naronesa, así como del Triatlón Ferrol y Natación Cedeira Muebles García contarán con representación en el III Duatlón Val de Soneira-Concello de Vimianzo. Una cita puntuable tanto para el Circuito Galego de carretera como para el supersprint para categorías menores.