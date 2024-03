Pezzolano, técnico del Real Valladolid: “No salió nada, fue una cuestión táctica”

El preparador del grupo pucelano asumió la superioridad de un conjunto racinguista en un partido, además, en el que “no salió nada, empezando por mí... tácticamente, no se dio todo lo que esperábamos ante un rival que lo hizo muy bien y nosotros no supimos nunca estar en partido”, señaló Pezzolano.



El penalti señalado a su formación en el inició del duelo y que no pudo convertir Marcos André –”fue como recibir un gol”– fue clave para el resto de un duelo que “hubiese sido otra cosa, pero esto fue un tema táctico. Ahora hay que asumir, hay que mirar para dentro, corregir, preparar la semana que viene y no hay tiempo para lamentos “.