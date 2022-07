Pep Caballé :“Tengo ganas de que la gente me vuelva a ver jugar aquí”

Han transcurrido ya casi quince meses desde que Pep Caballé (Mahón, 1990) jugase su último partido oficial. Fue el Marino-Racing de la temporada 20/21 en el que el equipo ferrolano consiguió su clasificación para Primera RFEF, la antesala de un fútbol profesional al que el club ferrolano quiere escalar cuanto antes. De ahí que la pretemporada en la que ahora está inmerso sea especialmente importante para el futbolista insular, que quiere recuperar su mejor nivel para ayudar al cuadro verde a luchar por lo máximo en una temporada que se prevé tremendamente competida.

¿Vuelve a sentirse futbolista después de tanto tiempo de inactividad por la lesión?



La verdad es que sí. Cada vez me encuentro mejor, no tengo dolor en la rodilla y... ¡me siento muy bien! Tengo algunas molestias de tipo muscular por culpa de la inactividad, por estar un año sin competir, pero estoy con mucha ilusión y ganas de aportar el máximo.

¿Es esta la pretemporada más especial de toda su carrera por lo que significa?



Pues sí. Vengo de un año de inactividad por culpa de una lesión jodida física y mentalmente, así que volver a ser parte del grupo en esta pretemporada para mí era muy importante Lo estoy consiguiendo poco a poco y espero llegar al campeonato lo mejor posible, con ritmo, minutos y sensaciones.

¿Se nota ya físicamente igual que antes de sufrir la lesión?



Sí... aunque al principio cuesta. La rodilla es diferente y las sensaciones que tienes son muy distintas. Es difícil de explicar, porque pasar por una cirugía te lo cambia todo: ¡tienes que volver a aprender a caminar! Pero me siento muy fuerte, a pesar de que muscularmente aún me falta un poco de fuerza por estar un año sin jugar, que no es lo mismo que trabajar en el gimnasio, pero me veo bien y cada vez iré a mejor.

¿Cómo es “montarse” en un equipo como el Racing que ya va a velocidad de crucero?



Cuanto más nivel hay, mejor te integras. Los entrenamientos te llevan a coger ritmo, a tener intensidad, a competir... Estoy preparado para entrar en este “Ferrari”, ya en mi primera temporada en el Racing lo hice bien y ahora el club, el entrenador y los compañeros me han dado mucha confianza. Voy a darlo todo entrenando, siendo positivo para ayudar, juegue mucho o juegue poco.

¿Cuenta las horas para volver a jugar un partido oficial?



Tengo muchas ganas. Es que el último que jugué fue contra el Marino de Luanco (el último de la temporada 20/21, que dio el pase a Primera RFEF). ¡Lo que ha llovido desde entonces! La temporada pasada me lesioné de gravedad cuando estaba realizando una pretemporada buena y en esta estoy intentando coger ritmo.

¿Qué le gustaría conseguir a nivel personal con su vuelta?



Tengo muchas ganas de que la gente me vea jugar otra vez aquí, en A Malata, para demostrar el jugador que soy.