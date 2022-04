O Parrulo mata a su primer “gigante” para seguir con vida

Pudo más el empuje –y en esta ocasión el acierto– de O Parrulo Ferrol por poner tierra de por medio con la zona baja que el visto ayer por el Zaragoza de cara a meterse en el playoff de ascenso.



Un encuentro propio de dos conjuntos con mucho en juego, con un inicio trepidante en el que Hélder y Trasobares abrían los marcadores de los suyos cuando todavía no se había cumplido el minuto 3, y que este ultimo jugador aumentaba para los maños (2-1) segundos después. Tras este “temporal” en la pista de La Granja, las ocasiones siguieron siendo las protagonistas, si bien no fue hasta el zurdazo de Adri cuando se movió el marcador en el minuto 15. Una jugada que repetía el capitán minutos después para colocar el 2-3 con el que se llegaba al descanso.



Con, asimismo, Gozi muy seguro bajo palos, las llegadas de Modrego o Muniesa no encontraron premio, mientras que Terán hacía el 2-4 tras un nuevo “acoso” ferrolano a la meta de Guille Vela. El conjunto anfitrión era en esta ocasión al que no le entraban, mientras que a O Parrulo le sonrió el acierto y la fortuna justo cuando más lo necesitaba y Hélder, en una buena jugada de pizarra en un córner, despegaba todavía más a los suyos (2-5). Con este marcador, el Zaragoza tiró de juego de cinco y aquí Gozi hizo su tanto a portería vacía, contestando Muniesa a la contra para el 3-6. El grupo maño lo intentó de todas las maneras, si bien el duelo se puso de cara para los ferrolanos con la expulsión del meta Vela, tras la que Adri y Hélder hacian el 3-8. O Parrulo es ahora duodécimo, a tres puntos del descenso y a la espera de los resultados de mañana.













Full Energía Zaragoza 3- 8 O Parrulo Ferrol Full Energía Zaragoza: Guille Vela, Nano Modrego, Jorge Tabuenca, Fran Tabuenca, Trasobares –equipo inicial–, Muniesa, Marcos, Chechu, Alberto Inés, Pasamón y Eguizábal.



O Parrulo Ferrol: Gozi, Adri, Hélder, Kevin, Chis, Alberto –equipo inicial–, Pedro, Miguel Caeiro, Domingos, Terán y Noel.



goles: 0-1, mi. 2: Hélder; 1-1, min. 3: Trasobares; 2-1, min. 4: Trasobares; 2-2, min. 15: Adri; 2-3, min. 19: Adri; 2-4, min. 26: Terán; 2-5, min. 28: Hélder; 2-6, min. 30: Muniesa; 3-7, min. 38: Adri; 3-8, min. 39: Hélder.



árbitros: Montero y Ontañón. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Modrego y Marcos, y en dos ocasiones a Vela.