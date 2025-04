O Parrulo Ferrol cae contra el Alzira y pierde por lesión a Manu Aguayo (5-2)

O Parrulo Ferrol no pudo aprovechar los pinchazos del Levante y Málaga para acomodarse más en los playoffs, tras caer en la complicada pista del Family Cash Alzira (5-2). Además, el conjunto ferrolano perdió por lesión a Manu Aguayo.



Debido a todo lo que había en juego -unos seguir en la lucha por el título de liga y otros por mantenerse en playoffs- se pudo palpar la tensión desde el primer momento. Todos los movimientos eran muy controlados y medidos, como si se tratase de una partida de ajedrez. Nadie quería arriesgar de más. Pero Gonzalo Santa Cruz no quería esperar y avisó con un zurdazo que detuvo Manolo con un gran intervención. Ese fue el primer anuncio, que no tardó en tener su réplica por medio de Gustavão, pero Manu Aguayo solventó sin problemas.



Tras estas dos ocasiones , volvió la igualdad aunque con un mayor control del conjunto local. Todo transcurría sin mucho peligro hasta que en tres minutos fatídicos todo cambió. Primero Joan se dañó su rodilla tras un mal gesto y poco después Aguayo, tras hacer un disparo lejano, también se lastimaba la misma zona aunque en su caso de forma más grave porque se tuvo que marchar en camilla.



Esto afectó mucho al juego, que se volvió más lento y previsible. Sin embargo, en un acto de picardía, Rubén Orzáez cogió el balón rápidamente y sacó un córner para que Iván Rumbo, totalmente solo en el segundo palo, empalase el balón y pusiese el 0-1.



Este tanto hizo crecer a O Parrulo y hundió al Alzira, que estuvo a punto de encajar el segundo, pero Morgato falló su disparo. Tras este intento y en una jugada sin aparente peligro, Ibarra logró el empate después de que a Mati Starna se le colase el balón entre las piernas tras un saque de banda. Tocaba volver a empezar para los dos equipos.



Tras el paso por los vestuarios, el cuadro local salió con más intensidad y encerró a los ferrolanos. Esto aumentó las pulsaciones de los jugadores de Gerard Casas, sobre todo de un Gonzalo Santa Cruz que fue expulsado en apenas un minuto. Primero recibió una amarilla por protestar y luego otra por una falta inexistente. Los valencianos aprovecharon su momentánea superioridad para poner el 2-1 gracias a Naranjo. Ese gol hizo mucho daño a O Parrulo, que a pesar de recuperar a un jugador, encajó el tercero apenas unos segundos después tras un jugadón de Ivi.



Tras unos minutos sin reaccionar, el conjunto visitante despertó por todo lo alto, gracias a un golazo de Novoa tras deshacerse de dos rivales. Todavía quedaba mucho tiempo y los “parrulos” creían en la igualada.



Y así lo demostraron en la pista. Avisaron Novoa, Rumbo y Morgato, pero la bola no quería. Era un dominio claro, pero no se materializaba en ocasiones. Al final, tras tanto perdonar, lo acabó pagando porque en una contra, Ibarra puso el 4-2 tras marcar un auténtico golazo. Otro golpe duro, como lo fue el quinto tras una pérdida de Nico Rosa cuando era el portero-jugador. Los de Gerard Casas lo intentaron hasta el final, pero no pudieron reducir la diferencia. Todavía quedan dos finales para seguir soñando.