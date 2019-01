O Parrulo busca hacer los deberes a domicilio ante el Puertollano

O Parrulo Ferrol regresa hoy a la actividad a domicilio y lo hace ante una adversario, a priori, asequible como es el FSD Puertollano –17.00 horas, pabellón Antonio Rivilla–.

Los jugadores de Diego Ríos no han parado la “maquinaría” durante este parón navideño, si bien sin competición oficial, el estado de los futbolistas, aunque bueno, adolece en este arranque de año de falta de ritmo. El conjunto local espera adquirirlo ante la escuadra de Ciudad Real ante la que, de vencer, no solo se haría con tres importantes puntos, sino también con un triunfo fuera de A Malata, una tarea que se le está antojando un tanto complicada a los jugadores ferrolanos. Un trabajo, el de vencer a domicilio, que puede comenzar esta tarde y que asimismo serviría para mantener a los ferrolanos “colgados” de los conjuntos que en la actualidad ocupan los lugares de play-off de ascenso –Segovia, ElPozo, Elche y Antequera–.

Los de Ríos están a cinco puntos de los malagueños, empatados con el Valdepeñas, mientras que la situación de su adversario es bien diferente, en la undécima posición y sin conocer el triunfo desde la quinta jornada, siendo los empates ante Tenerife, Prone Lugo y Betis sus resultados más destacados de las últimas jornadas antes del parón. El conjunto departamental no solo estará al completo para esta contienda, sino que también podría debutar en la misma su nueva incorporación, Diego Núñez.