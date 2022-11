Parralo: “Trataremos de imponer nuestra forma de ver el fútbol”

Cero preocupación. En ese estado refleja el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, que está la plantilla que dirige tras encadenar dos jornadas sin ganar. El preparador, de hecho, recuerda que tanto contra el Córdoba como frente al Fuenlabrada el equipo ferrolano “hizo bien las cosas”, así que la intención de cara al encuentro frente al Unionistas es prepararlo lo mejor posible para poder sumar los tres puntos. “Pero esta competición no es fácil, así que lo que hay que hacer es seguir mejorando y creciendo como equipo”, señala.



Visita el domingo al Racing un equipo del que Parralo recuerda que solo lleva dos pérdidas en lo que va de campeonato y que, además, acumula siete jornadas sin conocer la derrota, así que adelante que será un rival “muy competitivo, que tiene las ideas muy claras y sabe a lo que juega”. De ahí que espera que, al contrario, el cuadro verde también sea capaz de hacer bien las cosas para complicar al rival.



En sus dos visitas anteriores a A Malata, el Unionistas de Salamanca se impuso con sendos goles en el minuto 89. Pero eso no quiere decir, a juicio del entrenador del Racing.que el Unionistas de Salamanca se vaya a sentir más cómodo a medida que el partido vaya avanzando y el marcador le siga siendo favorable. Al contrario, Parralo explica que “este partido no va tener nada que ver con los otros”. Así que el preparador raciguista explica que “solo me preocupo de cómo juega, con qué sistema y dónde le podemos hacer daño, además de intentar que ellos no nos lo hagan a nosotros”.

Continuidad

El Racing, mientras, tratará de darle continuidad al buen nivel que ha demostrado desde que empezase el campeonato. “Intentaremos imponer nuestra manera de ver el fútbol, que es lo que nos ha llevado a tener los puntos que tenemos a estas alturas”, recuerda Parralo. De lo que se trata ahora, dice el técnico, es de “seguir trabajando y mejorando la propuesta”.



En este sentido, el entrenador de la escuadra de la ciudad naval recuerda que “a nosotros nos gusta tener la posesión de la pelota para generar ocasiones, no por tenerla. Es en lo que trabajamos desde la temporada pasada y lo que vamos a continuar haciendo para seguir en esta línea”.