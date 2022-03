Parralo: “Sería un error enjuiciar al árbitro; no lo hago nunca”

El preparador del Racing, Cristóbal Parralo, no quiso valorar una actuación arbitral muy cuestionada por el Deportivo y solo ante la insistencia de la prensa local en la comparecencia postpartido sobre un posible penalti por manos de Quintana que el árbitro no vio recordó que “ha habido algunas jugadas polémicas”, también, por ejemplo, “una mano clara de Héctor al principio de la segunda parte cuando ya tenía tarjeta que podría haber llevado al equipo coruñés a quedarse con diez. Con todo, afirmó que “sería un error enjuiciar al árbitro; no lo hago nunca y no lo voy a hacer ahora”, señaló, obviando referirse a la acción de la primera vuelta con el gol anulado a Nathan.





Parralo vio un partido “muy competido y disputado, sin apenas ocasiones en la primera parte”, en la que a su equipo, admitió, le faltó “amenazar un poco más” el área rival. Mejoró en la segunda parte, con más llegadas y alguna ocasión clara, antes de que el Deportivo se echase arriba en busca de la victoria.





Sobre la trayectoria de los blanquiazules, que duermen líderes con un punto de ventaja sobre el segundo pero con dos partidos más, rechazó que esté “herido” tras sumar una victoria y dos empates en los últimos seis encuentros, y reconoció que “han apretado” para tratar de ganar. De todos modos, insistió en que “he estado más pendiente de mi equipo que del rival, como siempre”.





“Bien organizado”

El preparador del cuadro verde destacó la “buena organización defensiva” de sus jugadores durante el encuentro, principalmente en la primera parte, en la que hicieron “un gran esfuerzo”, aunque reiteró que les faltó “golpear un poco” y “llegar con peligro al área rival” y que pecaron de jugar “demasiado para atrás. Nos ha faltado más claridad en el último tercio”, subrayó. Por último, explicó que con los cambios intentó “enlazar esas transiciones” que permitió el rival al arriesgar en busca de la victoria: “Sabíamos que se iban a volcar y probamos a ver si en un robo podíamos hacerle daño”.