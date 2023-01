Parralo: “Nos ha faltado ese control en los últimos minutos”

Para el preparador del Racing, Cristóbal Parralo, el desenlace del encuentro de ayer ante el Ceuta tuvo ciertas reminiscencias al del Alcorcón. “En la primera parte el equipo ha tenido situaciones, ha dominado, ha controlado el juego y no ha concedido nada. En la segunda hemos seguido presionando, hemos conseguido ponernos por delante y a partir de ahí nos ha vuelto a pasar un poco como el día del Alcorcón: nos hemos partido, no hemos sabido controlar el juego y son cosas que tenemos que aprender”. “Es una pena”, añadió, “que hayamos hecho 70 minutos muy buenos, con una buena presión, buena recuperación, entrada por las bandas... y que, tras ponernos por delante, no seamos capaces de controlar mejor esa situación: no puede ser que nos hagan transiciones cuando vamos ganando”.



Parralo admitió estar “fastidiado” por el hecho de que “tanto trabajo y en ciertas fases de muy buen juego acabemos tirándolo por la borda porque no sepamos gestionar” esos últimos minutos. “Me queda ese mal sabor de boca porque es un partido en el que te pones por delante y, a partir de ahí, has de dominar los tiempos”, subrayó.



El técnico reconoció que al equipo le ha vuelto a “faltar remate” y lamentó las ocasiones generadas para llegar a la fase decisiva con una renta más amplia, aunque volvió a incidir en que “me preocuparía más” que no se generasen ocasiones. “Trabajaremos para aumentar la efectividad”, dijo.

Cambios

Sobre los cambios, Parralo explicó que en ese momento el cuerpo técnico veía “que el equipo se estaba rompiendo y los hemos hecho precisamente para fortalecer el centro del campo, que no veíamos muy firme, y darle un poco más de disciplina táctica por la izquierda con la entrada de Jaume”. En esa rueda entró el nuevo fichaje, Manel Martínez, con la idea de “intentar aprovechar alguna situación y cerrar el partido”. Sin embargo, no fue así y el Racing acabó encajando el tanto de un empate que mantiene al equipo en playoff.