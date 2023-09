Parralo: "No podemos cambiar nuestra idea cada vez que haya un contratiempo"

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha reivindicado este domingo la "idea clara" a partir de la que juega su equipo y ha estimado que no pueden cambiarla cada vez que tengan un contratiempo, "a no ser que haya algo que no acaba de funcionar", ante la visita este lunes a A Malata del Real Zaragoza.



De cara al enfrentamiento contra el líder provisional de la Liga Hypermotion, ha asegurado en rueda de prensa que ha dedicado la semana a "analizar" los errores del pasado domingo en Ipurua, donde el cuadro verde sufrió frente al Eibar su primera derrota: "A nivel de organización defensiva nos hicieron bastante daño con el juego interior".



Sobre el Real Zaragoza, ha resaltado que es "un equipo que ha encajado solo dos" goles, que dispone de una "plantilla muy buena" y que se mantiene en una "línea increíble, que tiene entusiasmada a toda su gente".



Preguntado por la baja de Sabin Merino, cedido por el propio conjunto maño y que no jugará por la conocida como cláusula del miedo, ha indicado que el club sabía "desde el principio esta situación, la hemos aceptado con naturalidad", y ha dicho que Manu Justo y Álvaro Giménez están "preparados para jugar" en lugar del vasco.



En torno al nivel del rival, el técnico ha observado que la categoría de plata tiene "una liga como para estar motivado todas las semanas" y ha sostenido que el aragonés es un "candidato al ascenso; han arrancado muy fuertes".



Cristóbal Parralo ha puntualizado que en las cinco primeras jornadas, en las que el Racing de Ferrol permaneció invicto, "veía cosas a mejorar, ahora nos están penalizando; hay jugadores nuevos, tienen que entender qué queremos de ellos y es a base de trabajo, han llegado más tarde, se han incorporado sobre la marcha".



El cordobés ha confirmado la reincorporación de Nacho Sánchez y Chuca al trabajo de grupo tras sus roturas fibrilares de las últimas semanas y ha manifestado que Álvaro Vadillo es duda por una sobrecarga muscular.



Sobre los ceses de Cervera y Sánchez del Amo como entrenadores de Real Oviedo y FC Cartagena, respectivamente, Parralo ha subrayado que no le sorprende, ya que lleva "muchos años en esto".



"En el fútbol hay muy poca paciencia y muy poca memoria", ha concluido.