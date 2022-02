Parralo: “Lo más importante de todo es ser nosotros mismos”

No le gusta a Cristóbal Parralo ver el vaso medio vacío, sino que prefiere pensar que está medio lleno. Así que, más allá de asumir que el Racing está en su peor racha del campeonato liguero –cuatro jornadas sin ganar, un punto sumado de los últimos doce puestos en juego, sin triunfos en 2022–, el preparador apuesta por pensar que está en el camino de salir de ella. Al menos es lo que le sugiere la reacción mostrada el pasado domingo en Badajoz en la segunda parte –“me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo”, dice–, lo que le hace estar “con la máxima ilusión y ganas para buscar el triunfo”.



No es más necesario ganar el partido ante el Tudelano de lo que es otras veces, así que el preparador anuncia que “saldremos a darlo todo, porque nos enfundamos la camiseta del Racing y hay que defenderla al máximo”. Parralo, de hecho, apunta que “para mí lo que es más importante es que seamos nosotros mismos” y recuerda que “somos uno de los muchos buenos equipos que hay en la categoría. ¿Que no nos ponemos techo, que somos ambiciosos, que queremos ir para arriba? ¡Eso por supuesto! Pero no es un camino fácil y no nos lo van a regalar. Hay que buscarlo y cogerlo”.









Arranques





Parralo reconoce que el inicio del Racing en los dos últimos partidos no ha sido demasiado bueno, pero también destaca que tanto en Santander como en Badajoz se vio una reacción del equipo. “Intento quedarme con lo positivo, pero tenemos que tratar de que en el partido, desde que empieza hasta que acaba, el equipo esté al máximo nivel”, dice el técnico.



Con respecto al Tudelano, rival que visita mañana A Malata, el entrenador racinguista destaca que “está compitiendo muy bien a pesar que está abajo en la clasificación. Sigue creyendo, sigue teniendo fe y eso lo hace peligroso”. Parralo, además, destaca que “en las acciones de balón parado son un equipo muy fuerte y muy físico, así que hay que tener cuidado. Se trata de un equipo que tenemos que vigilar”.