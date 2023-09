Parralo: “Hemos encajado goles muy evitables”

El Racing no consiguió interpretar el duelo que le planteó un Eibar que, finalmente, se hizo con los puntos. Así, lo manifestó el propio Cristóbal Parralo tras un “complicado partido. Ellos han jugado con mucha gente por dentro y aunque empezamos bien, haciendo alguna transición peligrosa en la que nos pudimos haber adelantado, a medida que pasaban los minutos no estábamos bien posicionados”.



Una situación en la que el equipo armero fue el encargado de generar las ocasiones de gol más claras, adelantándose en el marcador mediado el primer tiempo y “luego es todo mucho más complicado”. Parralo recapacitó en fresco sobre lo sucedido en el terreno de juego de Ipurua en el que “nos han faltado buenas distancias, ganar duelos... hemos encajado goles que eran muy evitables”, señaló el preparador, “si no haces bien las cosas en esta categoría te penaliza”.



El conjunto racinguista intentó sacudirse este discreto inicio en una segunda mitad en la que el tempranero gol de Arbilla echó por tierra los planes iniciales del preparador. “Íbamos a hacer un cambio, los que teníamos previstos y ha venido el córner y se han puesto 2-0, aun así hemos intentado meter un gol y meternos en el partido, pero no ha podido ser”, comenta el entrenador.

Parralo vio lo positivo del que fue el primer traspié del Racing en la categoría, en un choque en el que no le salieron las cosas pero del que “puedes sacar mucha información y conclusiones para mejorar de cara al futuro”. El entrenador reiteró lo complicado de una categoría en la que “que tengas un buen inicio no te garantiza que puedas llegar al final de la misma manera. Hay mucho camino por delante, mucho trabajo y hay que mejorar”. Asimismo, reconoció que con los cambios y la colocación de dos delanteros en la recta final quizá “desorganicé al equipo un poco, buscaba un intercambio de golpes a ver si podíamos marcar y meternos, pero el equipo hoy no estaba bien y gran parte de la responsabilidad es mía, por no haberlo leído antes”