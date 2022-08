Parralo: “Este equipo tiene aún mucho margen de mejora”

Con un balance de tres victorias –Bergantiños, Viveiro y Compostela–, dos empates –Oviedo, con triunfo en los penaltis, y Arenteiro– y las derrotas ante Lugo y Ponferradina cierra el Racing la pretemporada. Hoy comienza a preparar el debut de su segunda campaña en 1ª Federación, el sábado en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda, un conjunto, como el ferrolano, llamado a estar en la zona alta.



El entrenador local, Cristóbal Parralo, quiso relativizar el cómodo triunfo (4-1) sobre el Compostela minutos después de que el Racing conquistase, quince años después, su trofeo, el Concepción Arenal. “Es un partido más de preparación, para coger el ritmo y generar esos automatismos”, explicó. “Debemos hacer las valoraciones justas”, añadió, “y no podemos pensar que ya estamos bien porque se ha ganado el partido”. Así, Parralo considera que sigue siendo el momento de “analizar”, tanto “lo que debemos mejorar como lo que hemos hecho bien. En esa línea estamos”.



En ese sentido explicó que “siempre hay cosas que mejorar”, como, por ejemplo, que “no me gusta encajar o alguna situación que nos han generado”. Con todo, insistió en que “estamos en el camino, viendo cómo seguir creciendo. Creo que el equipo tiene mucho margen de mejora”.

Carlos Vicente



El extremo aragonés Carlos Vicente fue uno de los destacados del encuentro ante el Compostela, junto con su compañero en la otra banda, Heber Pena, que el sábado dio tres asistencias. Dos de ellas las cazó Vicente, del que Parralo destacó que “ha venido para ayudarnos a dar más amplitud al campo y tener más opciones por los dos costados”. Así, incidió en que el fichaje del Racing “nos puede dar eso que hemos visto hoy, llegadas a zonas de remate. Es un chico con gol, con profundidad por la derecha y generador de jugadas individuales para que las aprovechen los compañeros”.



Un delantero, y sub 23, es la ficha que le falta al Racing para completar la plantilla. “Sabemos que el mercado no es fácil y encontrar esa pieza que nos pueda ayudar no lo es”, afirmó Parralo. Con todo, el técnico tiene claro que la plantilla es amplia, “como el año pasado”. “No tenemos filial”, señaló, y tenemos que tener una plantilla que pueda solventar esas bajas que se puedan producir durante la temporada. Aparte”, precisó, “buscamos esa competencia en los puestos que nos haga mejorar. El año pasado también la teníamos y se demostró, y este los que están saben que no se regalan minutos. Hay la máxima exigencia por nuestra parte para todos en beneficio del equipo”.



Sobre el once que pondrá de inicio en el Cerro del Espino, Parralo subrayó que “no lo suelo tener claro hasta el último día porque la verdad es que tengo un equipo que me lo pone difícil”.