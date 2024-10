Los más de Parralo: más daño, más peligro, más ocasiones

El complicado inicio liguero tanto de Racing como de Tenerife hizo que, incluso varias semanas antes de su disputa, el duelo que en la noche del lunes se vivió en A Malata estuviese marcado en rojo en el calendario de ambas formaciones.

Y tras un empate que no satisfizo la necesidades ni de unos ni de otros en rojo continúan en la tabla tanto ferrolanos como canarios en posiciones de descenso. Eso sí, con los de Parralo en una posición, por así decirlo, más “desahogada” que la de su rival que, por su parte, consiguió un pequeño avance “cediendo” la posición de colista al Cartagena por “golaverage”.



“Es un punto más, pero lógicamente en casa no es suficiente”, señalaba el preparador Parralo, “hemos de sumar de tres si queremos salir de abajo”, añadía el técnico incidiendo en la dificultad de abrir la defensa de cinco del Tenerife, su falta de equilibrio y en “generar muchas más situaciones de gol”. Y es que los verdes firmaron ante los de Canarias su cuarto empate en A Malata en los siete duelos dirimidos en casa, con sólo un triunfo en esta lista delante de su afición. Un bagaje a mejorar junto con su efectividad, claves para abandonar unos lugares de descenso que los verdes dejaron de manera temporal tras su otro empate ante el Burgos.



“Hay que hacer mucho más daño. Hemos generado muy poco para poder ganar el partido”, insistía Parralo, que optó de nuevo por la presencia de Álvaro Giménez y Jauregi en el once inicial para tener esa mayor presencia en el área, desaprovechada ante la falta de centros. Una situación que, tras ver que ese peligro no llegaba en el juego “normal”, preparador y jugadores optaron por intentar inquietar más al rival en las jugadas a balón parado. Y tampoco pudo ser.

“No es suficiente, nos falta mejorar mucho más en esos aspectos”, añadía el técnico, que, de nuevo, volvía a poner el foco en las luces y sombras de los suyos. “el equipo sigue siendo sólido, sigue estando fuerte a nivel defensivo, pero ofensivo nos está costando muchísimo”. Ante un Tenerife que sólo puso en aprietos a los verdes –además de aprovechando su error defensivo para el 0-1– “cuando nos hemos quedado con uno menos, pero hasta ese momento no había habido transiciones de ellos”.

Una circunstancia que junto con su falta de acierto sirvió para darle un poco más de valor a esta igualada, al señalar que “el partido estaba más para el empate, porque no hemos sido capaces de crear pero tampoco hemos sufrido en defensa”.

Una retaguardia en la que uno de sus pilares, Puric, será sancionado por su expulsión. Una tarjeta roja en una jugada que el preparador no vio bien y, por lo tanto, no entró a valorar. Sí que lo hizo en el caso de la primera. “Cuesta entenderla, y la velocidad con la que ha sacado la segunda.... y en la entrada a Rober con la suela a ellos les podía haber sacado la segunda y son reflexiones que tienes, qué rápido ha sido con nosotros y lento, o no ha querido sacar la segunda tarjeta en la primera parte”.





Sanz, de nuevo titular

A poco también le supo el punto a un Álvaro Sanz cogiendo galones ante la ausencia de Señé. “Teníamos confianza y queríamos ganar”, señalaba el de Caspe, “nos hemos quedado con diez, lo hemos intentado y no hemos podido pasar del empate”.



Una nueva situación de director del juego verde que “estoy llevando bien. El ‘míster’ y los compañeros confían en mí, lo hacen y estoy tranquilo”, añadía el futbolista del Racing, señalando que en este duelo nocturno en A Malata “hemos estado más cómodos que en Burgos –el tándem conformado por el él y Manzanara–, él hace una función más defensiva y yo más libre, nos completamos bien”, señaló el jugador, que vivió ante el Tenerife su segundo duelo consecutivo como titular.