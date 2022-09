Parralo: “Cuatro victorias en cuatro jornadas es el inicio soñado”

Cuatro partidos y doce puntos es “el inicio soñado”. El técnico del Racing no ocultó su alegría por un arranque tan sólido pese a que en el encuentro de ayer ante la Cultural echó de menos “tener mucho más control”. “No hemos estado cómodos porque no estamos acostumbrados a no tener el control del juego”, explicó.



El conjunto ferrolano mostró una faceta menos característica en su estilo. “Hemos hecho mucho daño en las transiciones, pero con la pelota nos ha faltado tener mucha más calma y, en ciertos momentos y en según qué zonas, también contundencia”. “Son cosas que hay que mejorar”, recordó, porque “en esta categoría todos los equipos te hacen daño”.



Así, señaló que “no podemos encajar ese gol al filo del descanso” y considera necesario que el grupo “maneje mejor los tiempos”, como en la recta final del choque, con un 3-1 en el marcador. “No podemos dejar que vuelvan a meterse en el partido porque al final tienen la ocasión de tirar un córner, te pueden empatar... Y se nos hubiera quedado una cara...”



“Son”, incidió, “cosas mejorables y que tenemos que trabajar”, aunque admitió que “es mucho más fácil hacerlo a través de la victoria”.

Cambios en el once



Los problemas físicos de varios jugadores obligaron al cuerpo técnico a introducir cambios en el once. “Las lesiones nos han atacado a la línea defensiva”, dijo Parralo, que agradeció el “esfuerzo terrible” de Jon García y David Castro “para poder jugar”. También destacó el trabajo de Enol Coto, que debutó como titular en una banda que en teoría no es la suya, la izquierda, por las ausencias de Pumar y Brais.



El conjunto ferrolano afronta ahora dos choques a domicilio, Algeciras y Badajoz. “Es una categoría supercomplicada y por eso tiene tanto mérito que llevemos doce puntos de doce posibles”, apuntó el preparador racinguista, que no obstante advirtió de que “hay estar preparados para todo, también para la derrota, porque no es fácil mantener una racha como esta”.