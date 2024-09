Cristóbal Parralo: “Hay carencias, pero no en entrega y sacrificio”

Los cinco encuentros que el Racing de Ferrol suma sin ganar no suponen ningún misterio, ningún “expediente X”, para el que haya que buscar solución. La solución ya se sabe. La formación verde no anota y, como el mismo preparador Cristóbal Parralo señala poco antes de una nueva “misión” en A Malata, en esta ocasión ante el Albacete, “si no marcas, no ganas”.



Creer es la clave y ese aspecto lo tienen cubierto en la nave verde, tanto jugadores como entrenador y gran parte de la afición. “Veo trabajar a la gente y veo la velocidad de balón ahora, y no tiene nada que ver con la que teníamos hace un mes”, señala el preparador, “yo creo en este equipo, creo en los jugadores y estoy convencido de que ellos creen en los que estamos haciendo”.



Una confianza en crecimiento que, de momento, no ha dado la deseada cantidad de tres puntos en el casillero verde, “que es lo que queremos, desde luego. No nos llega sumando de uno o no sumando. Lo que queremos es ganar partidos para ir escalando posiciones”. Y es que si bien todavía queda mucha liga por delante y la antepenúltima plaza que ahora ocupan los verdes no llega a ser inquietante, las bases que ahora se están “asentando”, como apunta el preparador “espero que pronto den su fruto”. Especialmente en A Malata.

El Racing parece haber encontrado cierta calma en el medio de la tormenta en la que se ha visto inmerso en este inicio liguero –fichajes y lesiones–, como se pudo ver especialmente en la segunda parte del partido en Cádiz. Una pausa que se une, o gracias a, “que el equipo cada vez es más sólido y trabaja bien. No veo esa ansiedad, sino que veo mucho trabajo, mucha implicación y en ese sentido me deja tranquilo porque veo al equipo trabajar muy bien, para intentar mejorar y crecer”.

El último tercio

Y si en la defensa hay pocos flecos sueltos en este caso, los pasos a seguir dando se centran en un último tercio al que tiene que llegar el balón “en mejores condiciones y a partir de ahí que el talento de cada jugador, la ambición de querer llegar para marcar... tiene que aparecer. Es todo cuestión de trabajo. No veo otra solución.. Tenemos una plantilla muy buena y lo que tenemos que hacer es intentar sacar el máximo rendimiento”.



Un plantel de jugadores que llega al duelo de este sábado ante el Albacete “con ganas, con ese hambre de querer marcar para poder ganar al final”, después de varios duelos sin hacerlo. Eso sí, “sin olvidarse de lo demás, de esos momentos sin balón donde el equipo tiene que responder bien también”, traduciéndose estos momentos en una muy a valorar portería a cero en los últimos dos encuentros. “Eso, o encajar pocos goles, no se consigue sin la implicación de todos y veo un equipo implicado. Y ahora hay que mejorar esos números en ataque”, señala.



Parralo no esconde las carencias de su equipo en este inicio liguero -especialmente en una A Malata a convertirse en un fortín- ya que “lógicamente, porque si no hemos conseguido ganar en casa... Ahora, en cuanto a entrega y sacrificio, intentar hacer cosas y voluntad, eso sí que no nos ha faltado, en ninguno de los cinco partidos. Pero futbolísticamente sí que faltan cosas, todavía tenemos margen para ceder y espero que cuanto antes”, apunta el preparador. Y trabajando en la solución conocida, el Racing espera ahora que salte esa chispa verde provocada por el rozamiento de sus piezas y que, lógicamente, se transforme en dianas ganadoras.

Sobre Jon garcía: “Le deseo lo mejor porque se lo merece. Lo ha dado todo por el Racing”

Otro de los alicientes del duelo de esta tarde es el regreso de Jon García a A Malata ahora de blanco. “Le deseo lo mejor, porque se lo merece. Es un jugador que ha estado aquí tiempo y que lo ha dado todo por el Racing”, señala el preparador, “pero ahora mismo estoy muy centrado en que mi equipo gane el partido, no estoy para pensar en otras cosas. Lógicamente si tengo la oportunidad espero saludarlo, después del partido”, puntualiza Parralo que no quiere sacar el foco deje de alumbrar el camino hacia el primer triunfo.