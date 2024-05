Parralo: “Aquí no hay una falta de ambición”

“Parece que hablar de que ya estás salvado quiere decir que no tienes ambición... ¡y no es así!”. De esta manera enérgica explicó Cristóbal Parralo que el Racing que dirige sigue trabajando para mantener las opciones de meterse en el playoff de ascenso a Primera, a pesar de que haya perdido los tres últimos partidos. “Pero siempre hemos querido ganar, porque no permito que haya falta de ambición”, dice el técnico.



De hecho, advirtiendo de que “seguro que hay gente que no lo entiende”, Parralo afirma que el nivel dado por el Racing en los tres últimos partidos no ha sido malo. “No veo que el rival haya sido mejor que nosotros... pero nos ha ganado porque hemos cometido errores”, dice el preparador cuando señala que estos fallos se están traduciendo en derrotas en los últimos partidos disputados.

Efectividad



La falta de acierto ante la portería contraria –el Racing acumula 296 minutos sin marcar– es otro de los debes de las últimas jornadas. Y Parralo cree que la única manera de resolver es “insistir, insistir e insistir”. El preparador, de hecho, explica que “aquí tenemos que estar preparados para todo, para lo bueno y para lo malo. Y cuando vienen mal dadas hay que estar unidos, fuertes y seguir trabajando. Es la única manera que yo conozco”.



Es por la que apuesta de cara al encuentro de este sábado (A Malata, 16.15 horas) frente al Alcorcón, un rival del que destaca que “es un equipo bien organizado y trabajado, con mucho físico, que aprovecha muy bien las acciones a balón parado y al que es difícil marcarle”. De ahí que vaticine, como son todos los de la categoría, “un partido complicado y difícil”, pero también que “vamos intentar usar nuestras armas e imponer el juego”.



Vadillo y Sabin Merino, las únicas ausencias; Delmás vuelve a la lista

Vadillo y Sabin Merino, lesionados, siguen siendo las bajas del Racing para el partido contra el Alcorcón. Quien vuelve a estar en la convocatoria es Pinchi, con una semana más de preparación en sus piernas después de estar un mes de baja por lesión. También regresa Delmás, que fue baja para el partido contra el Tenerife.



Cuatro racinguistas están a una amarilla de ser sancionados

Cuatro son los futbolistas del Racing apercibidos de sanción. Los defensas Jon García y Moi Delgado, el exterior Heber Pena y el delantero Álvaro Giménez acumulan cuatro amarillas de sus respectivos ciclos de amonestaciones, así que cuando vean la próxima serán sancionados y se perderán el siguiente encuentro.

Alsa vuelve a ofrecer líneas especiales para acudir al compromiso

De nuevo la empresa Alsa ofrece un servicio especial de autobuses para facilitar la presencia de aficionados en A Malata con motivo del partido Racing-Alcorcón. Con salida desde el Concello de Narón y Caranza, los trayectos saldrán a las 14.15 y 15.25 horas; el regreso se hará veinte minutos y una hora después del encuentro.