Parralo: “Aquí ganamos y perdemos todos, es un grupo”

No cambia la manera de procede del Racing aunque atraviese por su peor racha de la temporada, con seis jornadas sin conocer la victoria. Al contrario, Cristóbal Parralo asegura, bajo el lema de “trabajar duro y hablar poco”, que “tanto cuando las cosas van bien como cuando no van tan bien lo que hacemos siempre es trabajar duro”. Así que el preparador insiste en “seguir insistiendo y seguir exprimiendo las virtudes que tienen todos los futbolistas”.



A pesar de los errores individuales de los últimos partidos, el preparador de la escuadra de la ciudad naval insiste en que “aquí ganamos y perdemos todos y, a través del análisis de esas jugadas, intentamos que no vuelvan a aparecer”. De todas maneras, Parralo no tiene la sensación de que la plantilla esté mentalmente cansada, sino que la falta de buenos resultados están afectando a la confianza y por eso cree que “cuando se coseche un resultado positivo se van a empezar a ver otras cosas distintas”.



Con la permanencia en Segunda como objetivo –“lo he dicho una y mil veces”, insiste el preparador–, Parralo reconoce estar preocupado por la cantidad de goles encajados en acciones que estaban avisadas y ensayadas, como son los centros laterales o las acciones a balón parado. “Lógicamente me preocupa... pero a veces por mucho que las trabajes vuelven a suceder. Y eso es lo que nos está penalizando, porque no es que el rival nos pasa por encima, sino que está siendo mucho más contundente”, expone el técnico.

Expectativas

Después de completar una primera vuelta espectacular, el entrenador concede que las expectativas se dispararon a pesar de que el objetivo real fuese más modesto. “Ahora no están entrando las acciones que antes sí entraban... pero ya sabíamos que iban a venir momentos complicados y difíciles y tenemos que estar preparados. Por eso, en lo único que pienso es en llegar a esa cifra de puntos que nos permita respirar y, a partir de ahí, coger aire para los que nos quede por jugar”, asegura el preparador del cuadro verde.

Empezando por el partido de estar tarde contra el Valladolid, un rival del que recuerda que “es un equipo cuya aspiración es la de lograr el ascenso a Primera. Tiene muy buenos jugadores, así que va a ser un partido complicado”. Parralo, de hecho, está convencido de que el encuentro resultará muy diferente al de la primera vuelta, saldado con victoria racinguista en el José Zorrilla (0-1). “Es un rival que nos va a apretar, a exigir...y hay que estar preparado para eso”, apunta.