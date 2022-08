Orzáez: “Es un halago que un club histórico se interese por ti”

Con la incorporación, entre otros, del ala Rubén Orzáez –Madrid, 1993–, O Parrulo quiere dar ese salto de calidad para poner rumbo a Primera. El ex de Peñíscola, club en el que militó las últimas cinco temporadas, explica que “el interés, la confianza y el cariño” que desde el principio mostró la entidad que preside Julio Martínez fueron determinantes para fichar, pero hay algo que lo ha sido tanto o más: la afición. “Este es un club histórico, con mucho tiempo en la elite y que atrae a cualquier jugador. Es un placer tener detrás a esta afición y jugar en este pabellón tan entregado en el que se respira tanto fútbol sala”.



Con apenas una semana de trabajo de puesta a punto, Orzáez destaca la “mezcla interesante de juventud y veteranía; lo que nos falta a unos, lo aportan los otros, y viceversa, y eso hace que el trabajo diario sea de mucha calidad”.

Mirar hacia arriba



“Se palpa la ilusión en la afición, en la directiva y en la plantilla”, reconocía ayer Orzáe, que considera “clave” que “desde el principio consigamos enganchar a la afición para estar arriba”.



No va a ser fácil recorrer ese camino a Primera. El jugador madrileño vaticina una liga “incluso más igualada” que el año anterior, también por la parte de arriba. “La temporada pasada”, recuerda, “el Noia arrancó con fuerza y ya no hubo quien lo pudiese frenar. Creo que este año no va a haber un equipo que se destaque tanto desde el principio”, añadió antes de asegurar que todo se decidirá en las últimas jornadas y “por detalles”. l