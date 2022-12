Oros para las naronesas sub 14 y sub 10 en Ourense

Las pistas cubiertas de atletismo de Ourense acogieron el pasado fin de semana un Trofeo Abanca para categorías de base, una Gallego oficioso para las franjas de edad sub 10, sub 12 y sub 14, en el que el Atletismo Narón ejerció la representación local, con cinco de sus conjuntos en liza en las seis categorías a disputar.



Una competición autonómica en la que la entidad naronesa finalizó con cuatro medallas por equipos –dos oros y dos bronces– y una veintena a nivel individual. Los títulos llegaron gracias a la actuación de sus deportistas sub 14, con Noa Díaz y Aldara Ríos en lo más alto de la tabla de 500 metros y peso, así como el relevo 4x1 vuelta. Por su parte, Lucía González –60 metros vallas– y Aitana Rúa –pértiga– fueron segundas, un podio en el que también estuvieron Tania López –1.000– y Noa Ardao –triple–, en su caso en el tercer escalón.



También en la primera plaza terminaron sus compañeras sub 10, destacando las victorias de Aldara González –50 metros–, Celia Ortigueira –500–, Valeria Mera –salto de longitud– y Claudia Lendoiro –peso– y el segundo lugar en la prueba de relevos.

Terceros



En la tercera plaza de esta cita ourensana acabaron los grupos masculinos de esta misma franja de edad y sub 12. En este último cuadro, Sergio González fue el más rápido en 500, mientras que Enrique García fue plata en 1.000 metros. Martín Saavedra y Antón Díaz se colgaron el bronce en los concursos de salto de longitud y lanzamiento de peso. En sub 10, los podios llegaron con el oro de Brais Castiñeira –50– y la segunda posición de Lucas González en altura.



Las deportistas naronesas sub 12 fueron sextas en esta cita, con Ángela Lendoiro y Ruth Lage, primera y segunda en peso y 500 metros.