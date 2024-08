Optimismo en las colas para el Racing-Dépor: del 1-2 al 0-5

Las entradas para el derbi más esperado por los racinguistas se ponían a la venta esta mañana, un total del 150 tickets dorados para acceder a Riazor y maravillarse una vez más con un choque a inscribir en los anales del eterno duelo entre el Racing y el Deportivo.

Un partido sin duda reservado para los más tenaces de entre los aficionados de la ciudad naval, dado el limitado número de localidades habilitadas para ellos (en un estadio con capacidad para más de 32.000 espectadores), y con las que se hacía buena parte de la expedición que montaba la tercera acampada racinguista del mes de agosto.

Y para muchos de los que se acercaban a las oficinas del club, el prematuro encuentro entre rivales tendrá un desenlace feliz, uno coloreado de verde. "Les vamos a meter una paliza, 1-2 ganamos nosotros", era lo que compartían con efusividad Laura y Sandra, de las primeras en emerger de A Malata en posesión de sus entradas.

"Va a ser un partido bonito", afirmaba Ainara tras hacerse con su entrada para el esperado encuentro / JORGE MEIS

Esa misma propuesta de marcador sonaba también en los puntos más avanzados de la cola, y era la apuesta de Ainara, otra de las afortunadas. "Yo espero ganar y creo que vamos a hacerlo", aunque por el desempeño de sendos clubes en el arranque de liga, reconoce que "es muy prontito para saber, tanto unos como otros. Pero va a ser un partido bonito".

Otros, como Kiko, preferían no aventurarse y se centraban en lo emocionante de este derbi gallego que, espera, "sea una fiesta". "No me animo a proponer ningún marcador, pero sí a decir que los jugadores van a ir a ganar", compartía. Con él esperaban también Laura y Miguel Ángel, todos ellos en último lugar de la cola, ya que llegaban al poco de que abriesen las puertas de las oficinas. Sabían que estaban allí impulsados más por su racinguismo que por la lógica, ya que, tal y como explicaban, "cuando ves que se está haciendo cola desde por la tarde, es que al final no piensas ni en venir".

A ello se sumaba la cantidad de entradas despachadas para la ocasión, "un porcentaje pequeño respecto a la capacidad que tiene el estadio", opinaba Laura, afirmación a la que se sumaba Miguel Ángel con un contundente, "por ratio, a ellos les tocarían 62 entradas cuando vengan". Proponía además un abultado 0-5 a favor de los locales, haciendo a alusión a la condición de recién ascendido del Deportivo, una sugerencia que se hacía eco a su alrededor, si bien se quedaba en un más humilde "vamos a ganar seguro".

La cola, aunque temprana, no se extendía en exceso por la disponibilidad inicial de entradas / JORGE MEIS

El partido de la tercera jornada liguera se disputará este domingo a las 17.00 horas en el feudo coruñés. Dejando a un lado la emblemática rivalidad entre clubes, sendas escuadras saltarán al campo especialmente hambrientas de puntos, dado el balance actual de una derrota y un empate verde, y de dos derrotas para los blanquiazules desde el comienzo de la nueva campaña.