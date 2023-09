Ocasiones e intentarlo hasta el final, lo positivo de caer

El mal día podía llegar en cualquier momento y para el Racing el primero lo hizo en su sexta salida al campo con el Eibar como rival. Una imagen discreta que coincidieron en dar tanto Señé como Heber Pena tras la conclusión del duelo en Ipurua. “No hemos estado a nuestro mejor nivel”, señalaba el catalán, compartiendo este parecer el naronés señalando que “non estivemos todo o ben que queriamos”.

Asimismo, tanto el central como el extremo coincidieron en recordar las dos claras llegadas de Carlos Vicente como la del propio Pena en el arranque liguero, unas ocasiones que “si las llegamos a meter hubiese cambiado el partido”, añade Señé. Y es que fueron esos los mejores minutos de un Racing que después vio cómo los armeros le ganaban la partido en el centro del campo y los verdes no “hemos sabido cerrar esos espacios y también con los laterales dieron mucha profundidad”, comentó Señé. “Son bos xogadores, que teñen que estar ai arriba e hoxe –por el domingo– demostrarono e hai que felicitalos”, añadía Pena.



La formación verde tuvo su oportunidad de reacción en el inicio de un segundo tiempo en el que ”estabamos collendo peso no partido, facendoo ben”, analizaba Pena, “e chega ese gol. Despois foi máis intentalo con corazón que con cabeza”. Un intento por hacerse con un gol que los volviese a meter en el duelo que nunca llegó, a pesar de afrontar los últimos minutos con dos delanteros “con la idea de cargar un poco más el área, pero tampoco hemos sabido atacarles por ahí y no han salido las cosas”, añade Señé.





El lado bueno

El jugador catalán, a pesar de la derrota, supo sacar lo positivo de un duelo en el que “haciendo un no muy buen partido hemos tenido nuestras ocasiones para adelantarnos”, comentaba,”este equipo no ha dejado de remar hasta el final, no ha dejado de intentarlo”.

Tanto Señé como Pena, al igual que el resto de sus compañeros, piensan ya en su próximo duelo, el primero a disputarse un lunes y en el que medirán fuerzas con el líder invicto de la competición, en Zaragoza, en A Malata. “Va a ser una final, como todas”, comentaba el catalán, “Segunda es muy larga y competida, cualquiera te puede hacer daño. Nosotros estamos en un buen momento aunque hayamos perdido”.

Cláusula del miedo: Merino no jugará ante el Zaragoza

A falta de algo menos de una semana para el duelo ante el Zaragoza, el Racing ya sabe que, al menos, contará con una importante baja para el duelo ante el líder. Y es que el vasco Sabin Merino no estará ante su exequipo, ya que en su contrato figura la conocida como cláusula del miedo, que impide al club verde alinear a Merino ante la entidad por la que está cedido. Sí que podría hacerlo pagando una cantidad, si bien esta transacción no se llevará a cabo.