Carlos Mouriz y la obvia verdad verde: "Lo estamos haciendo mal, pero esto se saca"

Cristóbal Parralo sigue. Esa es la respuesta a las numerosas preguntas, si bien siempre la misma, que en las últimas horas, y días, se han paseado sin barreras entre la afición racinguista. Aclarado este punto, con -casi todas- las cartas sobre la mesa, el director deportivo y general del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, explicó y analizó, prácticamente abriendo en canal, la situación actual de la nave racinguista, que sigue sin encontrar órbita en el espacio de Segunda División.

"Tengo exactamente la misma confianza en el cuerpo técnico que tenía en otras temporadas. Son igual de buenos, o de malos, que antes", sentenció Mouriz, que asimismo echó sobre su espalda la responsabilidad de los cambios vividos en la plantilla racinguista -"yo he tomado esa decisión"-. Si bien, Mouriz también apuntó en este apartado de competencias que, primero "la del entrenador se acaba con el equipo titular y cambios" y, segundo, "de las rayas del campo para dentro, las decisiones son de los futbolistas".

Con siete duelos disputados y todavía sin conocer la victoria, y lo que más preocupa, sin visos de su llegada si las sensaciones siguen en la senda de las últimas jornadas, Mouriz no quiso usar anestesia en una comparecencia necesaria pero sin novedades. "No nos escondemos, lo estamos haciendo mal", sentenció, "a nivel grupal no está saliendo nada", en una plantilla, que como señala el dirigente "a nivel individual los jugadores tienen muchísimo más potencial del que están dando". Así, que, subraya "desde aquí sólo se puede mejorar. A peor no se puede ir".

De lo complicado a los simple

Una mejoría que para Carlos Mouriz pasa, en primera instancia y para asomar la cabeza fuera del agua, por "primero, si las cosas complicadas ya no te salen. Hazlas más simples", en referencia a un juego que, como queda constancia, no está funcionando. Y, segundo, "hay que trabajar mucho más, si no llega el cien por cien, da el 120. Menos excusas y más trabajar, hablar menos y espabilar más".

Y es que si antes el Racing todavía podía agarrarse a la tabla de una defensa sólida, ahora ni eso, abriendo todavía más grietas en el caso de la nave racinguista. Las bajas de Brais Martínez y Aitor Buñuel han afectado especialmente a un grupo ferrolano en el que la brújula todavía no había encontrado el norte, y con estas ausencias, terminó de descontrolarse. "Ahora no damos tres pases seguidos", evidenció el director deportivo. ¿Se les ha olvidado cómo jugar al futbol?, reflexiona Mouriz, "ahora es el momento de dejar de dar explicaciones".

Y si Cristóbal Parralo ya afirmaba en el inicio de campaña esta misma línea de pensamiento, señalando la calidad individual de sus jugadores y el buen grupo, Mouriz reafirmó esa idea que, desgraciadamente, se está viendo en esta ya no inicio de campaña. "Lo que no tenemos es un equipo todavía", comentaba el director deportivo, recordando que la idea se mantiene respecto a otras temporadas, con el consecuente y necesario cambio de nombres por lesiones, años, mercado... señalando asimismo que "no me arrepiento de la planificación deportiva. Hemos fichado jugadores por una manera de jugar y por el dinero que podíamos pagar. Estoy encantado con lo que he fichado, porque creo que los mínimos para nosotros los pueden dar".

Picar piedra

Dentro de estas lógicas soluciones para mejorar unas sensaciones en el equipo que "no son buenas", y como la existencia científica de milagros no está demostrada, "hay que salir a pelear, luchar y dejarse la piel, que empecemos todos a picar piedra". Y la primera de esa cantera a explotar para el objetivo de la campaña que, que nadie se olvide, es la permanencia, es este sábado ante el Elche, en un duelo para el que "tenemos armas para ganar y sino dar otra imagen".

En una situación que, de momento, "es la que es", y en la que toda la fortuna vivida la pasada campaña -especialmente en la primera vuelta en la que "todo lo que podía salir bien, salía"-, ahora "todo lo que puede salir mal, sale mal", subraya Mouriz, añadiendo "a mayores de que lo estemos haciendo mal". En este dar el 120 por cien que señalaba el dirigente figura asimismo la figura de un preparador que también "tiene que ponerse las pilas si ves que lo que estás diciendo no llega".

Con las causas de las fugas en el casco identificadas y trabajando con lo que hay en su reparación -toda vez que "los cambios hasta diciembre no son posibles", como señala Mouriz-, en las manos verdes está "el trabajo, el sacrificio y la entereza para revertir esta situación", entendiendo la lógica preocupación de la afición racinguista que "está preocupada, igual que nosotros, y tiene todo el derecho a quejarse". Con un equipo que siempre se ha sentido "arropado y acompañado", el director técnico también pide ayuda a esa marea verde, a toda, más antigua o más reciente y que "nos eche una mano", porque, al igual que le dijo a los jugadores "esto se saca".