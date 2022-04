Racing de Ferrol | El objetivo está cada vez más próximo

Cada vez está el Racing más cerca de clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda. Entre su victoria del sábado sobre la Cultural Leonesa y los resultados que se dieron ayer, el equipo ferrolano se mantiene en la tercera posición del grupo 1, pero ahora con seis puntos de margen sobre las plazas que ya no dan acceso a la promoción. Incluso, aunque el liderato parece inalcanzable –el Racing de Santander está trece puntos por delante–, la segunda plaza –la que ocupa el Deportivo– está a solo dos puntos. Así que, a siete jornadas para el final de la liga regular, el equipo ferrolano tiene el objetivo a la vista pero, como recuerda Joselu, máximo goleador del cuadro verde, “hay que tener tranquilidad”.



Llegados a este punto, y a la espera de que venga lo importante, recuerda el portero Gazzaniga que “no nos podemos desconcentrar en ningun partido, en ningún momento de los encuentros ni durante la semana”. Así que, como apunta su compañero, “hay que seguir, porque todavía tenemos mucho margen de mejora. Estamos en una buena línea y, sobre todo, estamos haciendo las cosas muy bien”.









Alternativas





La buena racha del Racing es un reflejo de la cantidad de recursos que tiene el equipo ferrolano. El portero Gazzaniga habla de los que tiene la plantilla racinguista, de la que destaca el trabajo que están haciendo todos los futbolistas. “Los que salen de principio, los que lo hacen en la segunda parte... Eso nos da la chispa necesaria para que el equipo no se desconecte en ningún momento. Los que salen del banquillo aportan mucho y hacen que el equipo no se releje”, dice.



Joselu, mientras, habla de lo que se ve sobre el terreno de juego, ya que asegura que “tenemos ahora más registros que al principio del campeonato. Ahora somos más difíciles de defender y por eso generamos más ocasiones”. El caso es que el cuadro verde ha llegado a las once jornadas sin perder y eso le hace estar a punto de alcanzar al Deportivo en cuanto a mejor racha de resultados positivos en lo que va de campeonato, algo que espera conseguir en breve.