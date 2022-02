Nuevo aplazamiento de un partido de O Parrulo

Vuelve el Covid-19 a cruzarse en el camino de O Parrulo Ferrol. Los test a los que la plantilla se sometió el pasado domingo de cara a la disputa mañana del partido de la decimoséptima jornada liguera que lo debía enfrentar al Peñíscola –que ya había sido aplazado en diciembre– detectaron la existencia de dos positivos entre los jugadores. En este momento, los servicios médicos del club ferrolano pusieron la situación en conocimiento de Sergas, RFEF y LNFS, mientras que los jugadores permanecen aislados en sus domicilios.



Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, O Parrulo solicitó, de nuevo, el aplazamiento de este partido, petición que fue aceptada de manera oficial por la tarde. De todas maneras, antes de la comunicación, la entidad ya había recibido el anuncio extraoficial de que el enuentro se iba a aplazar, por lo que el desplazamiento que la plantilla iba a comenzar el domingo por la noche ya no se realizó .



El equipo ferrolano está pendiente de saber si el partido de la vigésimo tercera jornada que lo debía enfrentar el sábado al Barça B se juega o no. En caso de que finalmente lo haga, los dos jugadores que dieron positivo el pasado domingo no estarían en condiciones de jugar, ya que no recibirán el alta hasta el día siguiente. En caso de un nuevo aplazamiento, serían tres los partidos que tendría pendientes de cara a salir de la zona de descenso en la que se encuentra ahora.