Notable en el debut con España de Candela Montero

La naronesa Candela Montero vistió por primera vez de manera oficial la indumentaria de la selección española de tenis de mesa. Una convocatoria de la local para el WTT Youth Contender Platja D’Aro 2025 disputado en Girona, en el que la del Narón TM hizo triplete, compitiendo tanto en su franja de edad, sub 17, en individual y dobles, así como en la cita individual del cuadro de edad superior, sub 19.



Una buena piedra de toque para la local, que si bien no tuvo los resultados deseados “me encantó la experiencia”, señalaba la deportista naronesa. Montero no pudo superar la fase de grupos en las citas individuales para entrar en el cuadro final y aunque no ganó sus duelos de dobles, muchos marcadores tanto de esta modalidad como en individual fueron muy ajustados. “Podría haber jugado muchísimo mejor de lo que jugué”, señalaba la local en la que fue su primera experiencia oficial internacional de la que se esperan muchas más.