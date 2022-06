El Northwest Triman cubre las 700 plazas de esta edición

El “ironman” de As Pontes regresa este año a la normalidad prepandemia. Así lo anunciaron ayer los concejales de Turismo, Elena López, y Deportes, Chisco Tembrás, y también el representante del grupo organizador de la prueba, Pablo López, en la presentación del Northwest Triman, que cumple ocho años y que se mantiene como único triatlón de larga distancia que se celebra en toda Galicia.





“Tiñamos ganas de volver á normalidade”, reconocía López, “porque aínda que o ano pasado xa o puidemos facer, a dinámica foi moi diferente”. En esta octava edición, que se celebrará el domingo 26, ya se han cubierto las 700 plazas –en larga y media distancia– que se ofertaron.





Habrá salida en masa

La superación de la pandemia en lo que respecta a las restricciones de las actividades deportivas supone que pueda retomarse la salida en masa –el año pasado se hizo individual contrarreloj– y el circuito urbano de la carrera a pie con la que concluirá la prueba.





La concejala de Turismo quiso agradecer el esfuerzo de la organización para poder celebrar de nuevo la cita en condiciones de normalidad y destacó que se trata no solo “dunha cita ineludible para centos de deportistas e persoas amantes do tríatlon, senón tamén un evento tractor, ofrecendo unha oportunidade máis de desenvolvemento económico para o concello de As Pontes”.