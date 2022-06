El Norterra O Parrulo debuta con victoria en el Campeonato de España

El Norterra O Parrulo debutó con buen pie en la fase previa del Campeonato de España cadete que se disputa en la localidad vasca de Ibarra al lograr una contundente victoria (7-2) ante el campeón de Castilla y León, el Atlético Benavente.



El equipo de Manel Naveiras e Iván Salgueiro fue claramente superior a su rival, que, tras un inicio igualado, sucumbió ante la presión a toda cancha del cuadro ferrolano y su juego combinativo.



La escuadra parrula se adelantó en la primera ocasión clara de que dispuso, en una jugada individual por la banda izquierda de Hugo Beceiro que, tras un rechace del portero, remachó a gol Daniel Cachaza. El Norterra apostaba por un bloque defensivo alto, cerrando bien los espacios, pero, pese a no pasar demasiados aprietos en esos inicios, el conjunto castellano empató en un tiro que tocó en un defensa y se acabó colando en la meta defendida por Samuel.



El tanto encajado no hizo variar el planteamiento de O Parrulo y, así, llegaron hasta tres claras ocasiones para los ferrolanos –una de ellas, un remate al larguero de Joel–, aunque sin éxito. Tampoco acertó el Benavente en la ocasión más franca que tuvo para ponerse por delante, al no aprovechar un mano a mano con Samuel tras pérdida parrula en la construcción del ataque.



No le gustó a Naveiras ese último error y pidió tiempo para centrar a sus jugadores. La reacción fue inmediata, porque su equipo se mostró más intenso en la presión y, así, un robo de balón permitió a Oti hacer el segundo en un lanzamiento desde fuera del área.









Arrollador





El técnico leonés apostó por jugar con el portero adelantado, una estrategia que acabaría por pasarle factura. Tras una ocasión de los castellanos, con un disparo que se fue desviado, llegó el tercero del Norterra, en una gran jugada colectiva, con conducción de Héctor y pase interior para el desmarque de ruptura de Beceiro, que, a su vez, dobló a la derecha para que Novo anotara a placer. Aún no se alcanzara el ecuador de la primera parte y O Parrulo ganaba por 1-3, aunque a partir de ahí la superioridad fue más notoria. Iago y Oti tuvieron ocasiones para anotar en los minutos siguientes, pero entre el portero y la falta de puntería lo evitaron.



Era cuestión de tiempo que O Parrulo ampliase su ventaja. Solo tuvo que mantener el ritmo y esperar los errores de un rival superado –como campeón de su Comunidad no está habituado a verse por detrás en el marcador– que tuvo en la recta final de la primera parte sus peores minutos. Tres pérdidas de balón casi consecutivas –minutos 18 y 19– se tradujeron en sendos tantos para O Parrulo (Héctor, Beceiro y Cachaza).



Con 6-1 al descanso, la segunda parte apenas tuvo historia. Intentó –y lo logró durante unos minutos– presionar mejor el Atlético Benavente a un rival que también quiso meter más jugadores en su rotación. Fruto de esa mayor intensidad llegó el segundo de los castellanos, con un tiro desde fuera del área. El Norterra no le concedió mucho más y volvió a tomar el control de un partido que, tras el segundo de Novo (min. 31) fue consumiendo los minutos hasta el final.