El Norterra cae en semifinales ante un Sala 10 Zaragoza más efectivo

El Norterra O Parrulo no optará al título del Campeonato de España cadete tras perder en la semifinal (2-5) ante un Sala 10 Zaragoza más resolutivo en los metros finales.



El marcador no refleja fielmente el desarrollo de un encuentro que comenzaron mejor los aragoneses pero que en el cómputo global de la primera mitad fue la escuadra ferrolana la que hizo más méritos para irse con ventaja al descanso. Sin embargo, el Sala 10 llegó al intermedio por delante (2-1).



Los primeros minutos del choque fueron para los maños, dirigidos por Adrián Ortego. Dispusieron una presión alta que provocó algún error en la construcción del juego de O Parrulo y, fruto de esa mayor intensidad en los compases iniciales, llegó el tanto de un soberbio Miguel –el zurdo firmó un hat trick y fue la figura del partido–. Fue, como también lo sería el segundo, en una jugada de estrategia: Izan botó la falta a la banda derecha, donde esperaba Miguel para batir a Samu de tiro cruzado.



El tanto en contra espoleó a O Parrulo, que tuvo el empate en un tiro de Joel que se estrelló en la madera, primero, y después en un remate de Álvaro tras recibir en el área un envío largo, pero el meta del Zaragoza desvió el balón. A la tercera ocasión clara llegó el gol de la igualada, cuando Novo desvió de tacón un disparo de Joel que culminó una jugada por banda izquierda.



El partido se puso entonces más de cara para los ferrolanos, que dispusieron de la mejor oportunidad en los siguientes minutos, cuando Oti, tras dejar sentado al portero visitante con un regate, no acertó a definir.

Nuevo escenario



Estaba cómodo el Norterra con la situación del partido, pero el Zaragoza, un equipo que eliminó en la previa al mismísimo Barça, demostró su capacidad para reponerse, sobre todo cuando Miguel estaba en cancha. Fue él quien tuvo el segundo para su equipo en un remate a bocajarro tras error en la salida del balón de O Parrulo que bloqueó Samu. Después la tuvo Izan, pero el tanto no llegó hasta la jugada de estrategia que ensayó el Zaragoza tras el tiempo muerto pedido por Ortego. Quedaban algo más de dos minutos cuando Miguel aprovechó un desajuste defensivo para batir a Samu.



El Norterra salió en la reanudación decidido a empatar y, de hecho, tuvo la ocasión cuando Oti se quedó en un mano a mano con el portero del Zaragoza que a punto estuvo de convertirse en gol.



Sin embargo, el que golpeó primero fue el Sala 10, que, por medio de Izan, aprovechó un fallo defensivo de O Parrulo para poner el 3-1 en el tercer minuto de la segunda parte. Quedaba mucho tiempo todavía, pero el partido entró en una fase más farragosa en la que el cuadro aragonés se dedicó a esperar su oportunidad y el Norterra intentaba sorprender a su rival.



El equipo ferrolano tuvo en el ecuador de la segunda parte las ocasiones para recortar distancias en las botas de Álvaro, pero no encontró el premio a la insistencia, pese a merecerlo. Una pared en media cancha que culminó, de nuevo, Miguel, complicaba aún más las cosas para O Parrulo, cuyo técnico optó por Joel como portero-jugador. No dio resultado y Pedro, en un robo, hizo el quinto para el Zaragoza cuando restaban cinco minutos. No bajó los brazos el conjunto de Melo, que pudo acortar distancias y tres minutos del final por medio de Álvaro para caer con honor tras una temporada realmente excepcional. l