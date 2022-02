Niebla encandila a La Penya

Por el club en el que comenzó –y aún sigue– su formación como jugador han pasado otros con grandes condiciones físicas y talento de sobra, pero quienes han trabajado con él subrayan que Diego Niebla –Ferrol, 2008– tiene algo que lo hace diferente. “Entiende este deporte y, cuando juega, hace mejores a sus compañeros”, señalan.



Niebla es la última joya de la cantera ferrolana. Hace años que algunos de los grandes clubes de España lo vienen siguiendo, sobre todo desde que acudió a la Copa de España de Valencia, un torneo que, sin ser oficial, es en la práctica el campeonato de España de clubes de minibásket.



El paso a la canasta grande no ha frenado su evolución como jugador, sino todo lo contrario. Desde hace meses, varios clubes de primer nivel se pusieron en contacto con el club y la familia para sondear las posibilidades de captarlo para alguno de los torneos en el que se reúnen las jóvenes promesas del baloncesto estatal, pero no fue hasta el pasado verano cuando Diego y su familia tomaron la decisión. “Tienen una política de cantera que nos gustó mucho y eso fue lo que nos animó”, señala el padre, Iago. Eso y, también, el interés directo del director de cantera del Joventut, David Jimeno, que acudió a Galicia a presenciar al final de la pasada temporada el Campeonato de España de clubes infantil.



“Allí me ofrecieron ir como invitado con el equipo a la fase previa de la Minicopa Endesa en diciembre en Valencia”, señala el joven jugador, que, junto con el resto de sus compañeros, logró el objetivo de meterse en la fase final que se disputó en Granada la semana pasada. “Me encontré bien y muy a gusto e integrado con los compañeros”, señala. El Joventut finalizó sexto tras caer (60-61) en el último partido ante el Barça. El rendimiento mostrado refrenda sus sensaciones, pues fue elegido en el quinteto ideal junto con Felipe Quiñones, del Real Madrid; Javier Viguer, del Valencia; Ricardo Castilla, del Real Betis; y Babel Lipasi, del CB Canarias.



Con esas credenciales y su potencial progresión, el futuro inmediato de esta promesa del baloncesto pasa por La Penya, un escalón que tiene otros antes y que empezó a subir con cuatro años en el Basket School con entrenadores a los que, dice, les debe mucho: “A Dani Bellón, porque con él empecé; y Miguel Maseda, porque con él di un salto”.