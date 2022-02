La moneda cae de canto para el Intasa ante el CV Teruel

El Intasa está un punto más cerca de la salvación. Ese el mantra con el que los de Agustín Rodríguez terminaron ayer el igualadísimo duelo ante un tocado Teruel (2-3) y en el que los de San Sadurniño lo hicieron prácticamente todo bien. Si bien ese prácticamente fue la diferencia ante un conjunto que se encuentra disputando competición europea y que, al igual que los locales, necesitaba un triunfo como agua de mayo. Un reparto de uno y dos puntos que deja, como es lógico, más satisfechos a unos visitantes que ayer en la pista del Municipal se vieron superados en muchos momentos por un gran conjunto local.



De hecho, los locales se hicieron dueños de su pista en un primer set en el que fue el Teruel el que tuvo que hacer el trabajo duro de un remontar que nunca llegó, gracias a un excepcional juego en equipo en el que Verdi, Leozão, Keegan y Coto –último fichaje local y que está dando grandes momentos a los azulones– aportaron su capacidad en ataque para maniatar a un grupo visitante que no supo reaccionar. El Intasa cerró la manga en el tercer intento de Leozão (25-23), ofreciendo el avance de lo que se veía iba a ser un clásico y peleado “maratón” en San Sadurniño.









Igualdad





Los errores de los locales, tanto en saque como en recepción, marcaron el inicio de un segundo set en el que estos fallos dieron alas a un Teruel, que si bien no mucho más acertado, sí que estuvo mucho menos fallón.



Los intentos del “coloso” Leozão, Boris, Marcus o Fran Fernández no sirvieron para darle la vuelta a una manga que ya había comenzado muy de cara para los turolenses, empatando el choque con un 19-25. Pulió estos fallos el Intasa para ir minando la moral de su rival en un tercer set en el que los locales llegaron a tener seis puntos de renta, con un Teruel prácticamente de­saparecido hasta su reacción en la recta final, colocándose a dos puntos (18-16). La gran defensa local supo mantener, y aumentar, esta distancia, para, por segunda vez en el duelo, ponerse por delante (25-20), con un punto de Marcus, y rozar uno de los tres triunfos con los que los azulones podrían salvar la categoría.



Con el 2-1 en el marcador, este cuarto parcial fue una auténtica pelea en la que, si bien dominaba el Intasa en su comienzo, el Teruel ni arrancaba pero tampoco perdonaba, no dejando marcharse a los locales. Fue a partir del punto 19 cuando la balanza comenzó a inclinarse a favor de los visitantes, con menos errores en esta ocasión que los de Rodríguez. El Intasa lo intentó con Leozão colocándose 21-23, pero dejando todo por decidirse en “tie break” (21-25). Sin embargo, no hubo pelea en este quinto set, en el que el Teruel “arrasó” con las esperanzas locales, colocándose con un 3-10 demasiado rápido para sentenciar su triunfo con un 9-15.



El Intasa volverá a la pista el miércoles, visitando al Almería en un duelo aplazado, y lo hará un punto más cerca del Ibiza, que ayer perdió en su visita ante el Boiro.









INTASA SAN SADURNIÑO 2- 3 CV TERUEL Intasa san sadurniño: Daniel Keegan, Verdi, Fran Fernández, Boris, Leozão, Coto –equipo inicial–, Roi Losada, Marcos Blanco, Marcus Vinicius y Pakito (líbero).

cv teruel: Jukoski, Pablo Bugallo, Monteagudo, Dimitrov, Petty, Ereu –equipo inicial–, Kobzvev, Jovanociv, VIllena, Vildosola y Gámiz (líbero).

parciales: .25-23, 19-25, 25-20, 21-25 y 9-15.

árbitros: Carlos Alberto Robles y Jesús Antonio Soria.