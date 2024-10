La milla de Mugardos cierra con éxito el horario nocturno

La última de las citas nocturnas populares del año acogió a más de medio centenar de deportistas en la villa de Mugardos, con motivo de la disputa de la séptima edición de la milla de este concello.



Con salida y llegada en la avenida do Seixo, y en un trazado completamente urbano, el pontés Manuel Campello Carballo –Atletismo Narón– y Jennie Borjesson –Raza Palleira– fueron los más rápidos en cubrir los 1.609 metros establecidos, con un tiempo de 4:42 y 5:54 minutos, respectivamente. Gael Varela y Rebeca Soto –Atletismo Narón– se colgaron la plata en esta tabla conjunta, seguidos por Adrián López –Candetlón– y Patricia Sáez –Os Corzos do Ortegal–.

Un trazado en el que asimismo hubo pruebas adecuadas para las categorías de base con Tania López –A. Narón–, Candela Vérez –Coruña Comarca– y su compañera Martina Castelo inscribiendo su nombre como las mejores en sub 16 y sub 14, con Enrique García –A. Narón– y Mario Cupeiro –Olympo As Pontes– haciendo lo propio en masculino.



Tras 800 metros de recorrido, las sub 12 Icía López –Sada– y Sergio Coira –Marineda– fueron los más rápidos, seguidos por Noa Amado –Narón–, Luis Espiño –Mugardos– e Irene Seco. Una competición en la que la delegación más joven, la sub 10, y asimismo con esta distancia a cubrir, Xabier Deibe –Fene– y Celia Mella –Millaraio–, terminaron su concurso con sendos oros, con Xandre Dopico, Juan Ríos, Lucía Cotero y Julia Teijiero acompañándolos en el cajón mugardés.