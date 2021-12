Miguel Loureiro, el intocable

La confianza, en un ámbito como el del deporte, se mide en minutos y Miguel Loureiro –Cerceda, 1996– la tiene toda. El lateral derecho incorporado este año a la disciplina del club verde es el único jugador de la plantilla racinguista que ha disputado enteros los 17 partidos de liga. La baja, por covid, del portero Gianfranco Gazzaniga, con quien compartía hasta la semana pasada ese privilegio, en el último compromiso liguero ante el Calahorra ha dejado solo al ex del Andorra en el capítulo de minutos jugados, convirtiéndose así en el imprescindible para el preparador racinguista, Cristóbal Parralo.





“Creo que cada día estou dando un pasiño máis”, indicó el defensa al término del encuentro ante los riojanos (2-1), aunque rechazó caer en la autocomplacencia. “Pero non me conformo, quero seguir medrando ao ritmo do equipo e axudar aos meus compañeiros a chegar ao máximo nivel posible. Traballamos para que sexa así”, señaló.





Y, de momento, los resultados de ese esfuerzo están llegando. El Racing se encuentra en puestos de promoción de ascenso y, aunque no deje de ser circunstancial a estas alturas de la competición, sí confirma la línea ascendente del conjunto de Parralo. “Agora a posición dentro do playoff é anecdótica”, insiste Loureiro, “pero si que é importante para o equipo verse aí e saber que podemos pelexar cos de arriba, e por iso estamos moi contentos. É un reforzo verse aí arriba, pero sen obsesionarse e tendo claro que temos que seguir traballando nesa liña”.





Como lateral y, por lo tanto, con mayor responsabilidad en tareas defensivas, Loureiro es uno de los artífices de la mejoría del Racing en esta faceta. El equipo encaja poco –13 goles en 17 jornadas– y, aunque a veces la alta efectividad del rival les ha costado puntos, concede muy poco a los equipos a los que se mide. En toda la Primera RFEF, es decir, de los 40 equipos que integran la categoría de bronce del fútbol español, solo el Deportivo –nueve– y el Villarreal B –once, aunque con un partido menos– han encajado menos que el Racing. Ahora está mejorando su rendimiento como anfitrión, incluso en encuentros en los que no es tan superior a sus contrincantes, como el caso del Calahorra, porque sumar tres puntos en este tipo de partidos “tamén é moi importante”, dice Loureiro.