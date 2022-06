Miguel Alvariño, todo un número 1

Sigue haciendo historia Miguel Alvariño. El título individual que consiguió en la modalidad de arco recurvo del Campeonato de Europa, unido a la victoria y la tercera posición que obtuvo en las dos primeras pruebas de la Copa del Mundo, permiten al arquero pontés escalar tres puestos para situarse en lo más alto del ranking mundial de la disciplina. Con 280,5 puntos en su haber, Maikel supera ahora en la tabla al surcoreano Kim Woojin (274), que cae a la segunda posición, y al estadounidense Brady Ellison (273), que pasa a ser tercero.



“Estoy tirando mejor que en toda mi carrera”, reconoció Alvariño tras la victoria lograda en Munich. Algo a lo que ayudan varios factores. A nivel técnico, el arco que estrenó esta temporada –de la marca Hoyt, que implica hacer más fuerza a la hora de lanzar– le permite tirar con mucha más seguridad, además de hacerlo con varias novedades en cuanto al nivel postural. Acerca del aspecto mental, el trabajo que está realizando le permite competir con mucha confianza, algo que el arquero resume con claridad: “¡Estoy a tope!”.



Explica su entrenador, Xaquín Mira, el largo proceso que ha vivido en los últimos meses para llegar al momento actual. “Ha pasado de tirar con rabia a hacerlo con tranquilidad; de tener ganas de dejar el deporte, a disfrutar del mismo”, resume el preparador del deportista de Ferrolterra, que explica que esta temporada ha tenido que “reinventarse” para dar su mejor nivel, partiendo de tener “una actitud humilde a la hora de trabajar, pero una ganadora en la competición”.









Mejoría





Alvariño, de todas maneras, no quiere quedarse en lo que ya ha conseguido, sino que explica que “voy a seguir mejorando y dando pequeños pasos de cara al futuro próximo, así que las cosas irán bien próximamente”. Por ahora, el deportista pontés estrenará su primera posición en el ranking mundial en la tercera prueba de la Copa del Mundo, que se celebra la próxima semana en París. Será la oportunidad de seguir demostrando su nivel en esta disciplina.



“Queremos que el Maikel de mañana sea mejor que el de hoy”, explica Xaquín Mira como una de los preceptos por los que se rige el trabajo de Alvariño. Es la base de una relación en la que, como explica el preparador, “él no me paga en dinero, sino en hacerme caso y confiat en lo que digo”. Es lo que ha hecho a Alvariño registrar los mejores resultados de su carrera y demostrar que puede estar entre la elite.