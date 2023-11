Merino: “Me encantaría ir a Butarque y hacer gol”

Será la primera vez que Sabin Merino se vea las caras con un ex. El de Urduliz se reecuentra este domingo con un Leganés que “me dio la oportunidad de crecer, de vivir experiencias en mi carrera profesional, tanto en Primera como en Segunda, y estoy muy agradecido al club por el trato que he tenido siempre allí”, señala el delantero, “al final es un partido especial y voy con muchas ganas”.



Unos sentimientos que el vasco dejará en el banquillo una vez el árbitro señale el inicio del duelo y ante el que futbolista seguirá buscando esa primera diana en liga –en Copa anotó ante el Marbella–. “Me encantaría ir a Butarque y hacer gol”, confiesa Merino, “siempre es un aliciente jugar contra tu ex y anotar. Ojalá lo pueda hacer”.



Y es que el vasco está todavía buscando ese camino goleador, si bien las estadísticas indican que transita la buena senda aunque todavía no se haya materializado. “Me está costando, pero con la tranquilidad del trabajo diario y afrontar los partidos con la máxima ilusión, podré hacer goles”, sentencia el ariete.



A pesar de no haberse realizado en esa faceta, Merino siente el cariño de una afición que, asimismo, estará en Madrid con casi medio millar de aficionados. “Se nota ese cariño y se necesita”, confiesa, “respalda un poco el trabajo que vienes haciendo. El primero que quiere hacer goles soy yo, y el que me doy cuenta de que no estoy afortunado de cara a portería. Te da ese extra de confianza que, cuando las cosas no te salen bien, te empuja a seguir trabajando y estar más cerca del gol”.



Un apoyo que el futbolista vasco encuentra también en casa, en el banquillo, a pesar de esta, momentánea, sequía goleadora. “Son muchas las facetas que el míster tiene en cuenta, no sólo el gol, y es importante ese respaldo del cuerpo técnico”. Un hecho que se ve en las siete titularidades vividas por el de Bizkaia, que con su trabajo y apoyo de afición y entrenador está seguro de qué no tardarán en llegar esas dianas. Mientras, Merino quiere distinguir el duelo liguero ante el líder del de Copa, pensando ahora mismo sólo en el que se disputa en pocas horas.

Visita a la cantera

El delantero verde visitó esta semana a algunos de los más jóvenes jugadores de la cantera verde a su entrenamiento, los alevines, en la dinámica que este año vive la entidad verde de acercar la primera plantilla a las categorías de base y viceversa. El jugador señaló que “me gustó mucho la experiencia. Es importante tanto para ellos como para nosotros, que se puedan sentir un poco identificados, que vean que somos gente normal, con vidas normales que hemos pasado por las mismas situaciones que ellos”. Asimisimo, el de Urduliz apuntó al gran nivel “futbolístico, vienen muy fuerte, técnicamente son cada vez mejores”.

Designación

El ovetense Miguel González Díaz será el encargado de impartir justicia en el duelo de este domingo ante el líder Leganés. El colegiado asturiano dirigirá por primera vez un choque con el Racing como protagonista esta campaña, si bien el trencilla ya lo hizo en cuatro ocasiones en Segunda División B y Primera RFEF. Unos choques que se saldaron con el empate ante el Córdoba del pasado ejercicio, el triunfo y la derrota ante San Sebastián de los Reyes y Unionistas en 21/22 y la igualada ante el Internacional de Madrid en la campaña anterior.