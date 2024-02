Una mejoría que empieza en sí mismo

Igual que completó 2023 sin derrotas en A Malata, el Racing aún no ha ganado en casa en lo que va 2024 –derrotas ante Oviedo y Sevilla, esta en la Copa del Rey, y empates frente a Espanyol y Eibar–. Así que, para no completar los dos meses del año sin haber ganado en su feudo, el equipo ferrolano espera estrenarse en el partido que lo enfrenta mañana al Levante. “Ya tenemos ganas de ganar ante nuestra gente”, reconoce el delantaro Álvaro Giménez que, además, recuerda la importancia de “volver a hacer un buen fútbol”.

Más que fijarse en el rival, el atacante cree que el Racing debe preocuparse de sí mismo para optar a la victoria. De ahí que exponga que “tenemos que tener un punto más de concentración”, porque esa será la manera de volver a desplegar el juego que acostumbraba a realizar en casa... y el que se vio en la segunda parte del encuentro de Burgos –“cambió la cosa con respecto a primera”, admite–. Ahí, dice el atacante, “volvimos a tener la posesión que solemos: fuimos el Racing que se ha visto hasta ahora... y que esperamos volver a ser”.

Alternativas

Con cinco goles en lo que va de campeonato liguero, dos menos que Iker Losada, los mismos que tienen Sabin Merino o Heber Pena y uno más que Josep Señé, los registros realizadores del cuadro verde hasta el momento confirman la cantidad de alternativas que hay para buscar la meta contraria. “Es fundamental que el que salga aporte... y es la línea en la que tenemos que seguir”, cree el atacante.

De hecho él, que no fue titular hasta la séptima jornada, se ha asentado desde entonces en el once inicial... aunque ve cómo Sabin Merino aprovecha los minutos de que dispone para aumentar su cuenta goleadora, algo que considera positivo. “La amenaza aumenta... pero eso es bueno ya no solo para mí, sino para todo el equipo, porque hace que no baje los brazos y que siga peleando más”, asegura antes de explicar que “que salgan jugadores desde el banquillo y consigan goles que dan puntos es algo que es muy bueno para el equipo, no solo para uno”.



Será una de las maneras de llegar a los 50-51 puntos, los que se estima que dan la permanencia y que siguen siendo el objetivo del cuadro verde. “Estamos cerca... pero hay que llegar. A partir de ahí ya diremos que vamos a por otro objetivo”, dice un Álvaro Giménez que, además, cree que llegar al objetivo será la manera de demostrar que el Racing está capacitado para ir a por más.