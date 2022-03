El mejor Racing de la liga ya piensa en el Real Unión de Irun

El mejor Racing de la temporada ya prepara el partido ante uno de los rivales con los que presumiblemente se jugará uno de los cuatro puestos que dan derecho a disputar el playoff por el ascenso a Segunda División. Aunque el vestuario ferrolano evita, como han hecho desde el inicio de la temporada, marcarse más objetivo que el del próximo choque, lo cierto es que la victoria del pasado martes ante el Rayo Majadahonda (2-1) permite a la escuadra que dirige Cristóbal Parralo vivir su mejor racha de resultados de la temporada.





Son ya seis los partidos que acumula el Racing sin perder. La última derrota, ante su homónimo cántabro, ahora líder, dio paso a una racha inédita para el cuadro verde esta campaña. Pero el vestuario quiere más y sabe, como señalaron ayer Heber Pena –jugador Estrella Galicia de febrero– y David del Pozo, que el encuentro del sábado en A Malata contra el Real Unión es una oportunidad no solo para consolidar su plaza de playoff, sino para “dar un golpe encima de la mesa”, ilustró el extremo naronés.





Buenas sensaciones

Las sensaciones que transmite el equipo son positivas. Tiene fases de buen juego, como los primeros veinte minutos ante el Rayo, pero además cada vez gestiona mejor los momentos adversos y sabe sufrir. A esto hay que sumar la irrupción de un nuevo registro ganador, el balón parado, desde donde han llegado varios puntos en los últimos enfrentamientos.







Pero, sobre todo, lo que el equipo transmite es la idea de unidad, verbalizada ayer por Heber Pena: “Los premios, sin el trabajo del equipo, serían imposibles de conseguir. Los objetivos del club están por encima de cualquier jugador. Todo es más fácil con la calidad de los compañeros que tengo. Lo verdaderamente importante es que el equipo está en playoff. Vamos a seguir trabajando juntos para que siga así”, afirmó. “Que nadie dude”, añadió, “que vamos a pelear. Este equipo está confeccionado para luchar por estar ahí y, por qué no, soñar en grande. A eso hemos venido y a eso aspiramos”.





Doce jornadas separan al equipo ferrolano de ese primer objetivo y, aunque ahora el viento es favorable, la plantilla recuerda que hace apenas un mes y medio “todo el mundo lo veía negro”, recuerda Pena, así que “no pensamos en otra cosa que no sea seguir trabajando día a día” porque la experiencia y la igualdad de la categoría desaconsejan mirar más allá. “A todo o mundo”, señala el exterior de Ferrolterra, “cústalle gañar; ninguén domina os partidos de principio a fin”.





El rival que espera el Racing el sábado es un hueso duro de roer. El Real Unión es el “peor” visitante posible; ningún equipo ha conseguido más puntos a domicilio, en concreto 26 de los 43 que tiene en la actualidad. “O do Rayo xa pasou, agora só pensamos no Real Unión. Gañar daríanos moita forza e confianza para seguir facendo as cousas como as estamos a facer”, insiste Heber Pena.





Para lograrlo, el vestuario considera indispensable el apoyo de la grada. “A xente está con nós”, explica el jugador naronés, “e iso notámolo. Ogallá de aquí ao final da tempada se vaian sumando máis persoas para animarnos porque para nós é moi importante sentilos preto”.