Marcos Leal: “Ahora queremos seguir disfrutando de esto”

No era un objetivo en pretemporada, pero su buen papel en la liga le ha dado a O Esteo la posibilidad de disputar el playoff de ascenso a Segunda División. El conjunto que prepara Marcos Leal juega la primera eliminatoria a una sola carta. Visita el sábado –19.30 horas– al Deporcyl Guardo palentino, líder indiscutible del grupo I de la categoría de bronce. En el precedente más inmediato, a finales de abril, la escuadra de As Pontes perdió por 6-0.





“Es un equipo muy completo, que en su cancha se hace mucho más fuerte, que tiene una gran afición que anima todo el partido y que le da ese plus de energía cuando lo necesita”, apunta el técnico de O Esteo, que incide en la dificultad de sorprender a un conjunto tan potente. “Es complicado, sí, pero de todas formas nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en seguir jugando como llevamos haciendo toda la temporada”, señala, aunque es consciente de que hará falta algo más: “Debemos aprovechar las ocasiones que tengamos y no despistarnos en defensa porque en ataque es un equipo muy peligroso. Y también hará falta, como siempre en este tipo de partidos, un poco de suerte”.





La primera eliminatoria por el ascenso se juega entre los equipos del mismo grupo que la liga regular. Es diferente a la siguiente, que ya enfrentará a conjuntos de diferentes cuadros (son seis) y será, además, a doble partido. “Sabíamos desde el principio que iba a ser así”, reconoce Leal. “Lógicamente es complicado; aparte del viaje, la cancha, la afición y el hecho de jugar contra el primero. Todos estos factores hacen que casi empiecen con un gol más, pero ya sabemos lo que toca y tendremos que hacer un sobreesfuerzo”. Con todo, el entrenador de O Esteo entiende que “el primero tiene que tener también alguna ventaja, ya que no asciende directamente. Creo que es lógico premiar al equipo que acabó la liga en el primer puesto”.





“Sobresaliente”

A las puertas de un partido trascendental como el de este sábado, el técnico del conjunto de As Pontes tiene clara la nota de la temporada, pase lo que pase en Guardo. “Creo que es de sobresaliente, pero queremos seguir disfrutando de esto. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos muy animados e ilusionados”, destaca.





Marcos Leal subraya que el hecho de jugar este partido es “una satisfacción enorme” porque “desde luego no era un objetivo de temporada, ni mucho menos”. Se trataba, explica, de “mantener la categoría sin problemas” y los inicios parecían confirmar esas expectativas. “Empezamos mal en cuanto a resultados, no en cuanto a juego”, relata. “Partíamos con un hándicap muy preocupante, que es que estaban arreglando el polideportivo municipal, y tuvimos que jugar en Fene, en As Somozas... Y entrenar en pabellones escolares. Aun así, hubo partidos que no conseguimos puntuar pero llegamos satisfechos por el juego”.





Pronto esa buena dinámica y el “acoplamiento de las piezas, las nuevas y las que ya estaban”, se tradujeron en resultados. “Y llegó un momento”, cuenta Leal, “en que nos vimos ahí arriba y asumimos que podíamos luchar por el playoff. Y aquí estamos”, se reivindica antes del encuentro más importante del año.