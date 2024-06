Manuel Lombardía, técnico del Valdetires Ferrol: “Vamos a defender la camiseta en Rubí”

A las jugadoras del Valdetires Ferrol les toca esta tarde hacer la heroica para seguir vivas en el playoff de ascenso a Primera División. El conjunto dirigido por Manuel Lombardía pone rumbo esta mañana –en esta ocasión sí en avión– a la localidad catalana de Rubí, en donde se verán las caras con el conjunto local –18.30 horas, Municipal La Llana– en la vuelta de semifinales de este camino hacia la elite.



Las ferrolanas tendrán que remontar el 2-5 con el que terminó el partido en Esteiro, en una campaña en la que a­cceder a este playoff ya fue un auténtico regalo para la formación de la ciudad naval. “Nada es imposible”, señala el preparador de la formación local ante la opción de consumar su pase a una de las tres finales de las que saldrán las tres escuadras ascendidas. Eso sí, en la cautela de Lombardía tras una temporada muy larga para las locales apunta que darle la vuelta a este resultado “no es fácil”, especialmente al hacerlo fuera de casa ante un club que cuenta con una numerosísima cantera y asimismo con un pabellón lleno para empujar a las suyas.



“No vamos a dejar de defender la camiseta del club ni a Ferrol”, apunta Lombardía en una semifinal que si bien supone un reconocimiento a su trabajo durante toda la campaña, también significa un gran e inesperado desembolso económico que el club afronta sin prácticamente ayudas federativas. A pesar de estos pormenores, las jugadoras ferrolanas entrarán en liza para volver a colocar a la comarca de Ferrolterra entre las mejores del fútbol sala estatal.



Un trabajo que en esta ocasión no podrá realizar su jugadora Iria, ya que la futbolista se lesionó durante el entrenamiento del pasado miércoles y no viajará con sus compañeras. Sí que lo hará Ana, a pesar de, asimismo, no poder entrar en liza, y estará apoyando a sus compañeras en este importante momento.